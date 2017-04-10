Российский сервис аренды вещей Rentmania получил конвертируемый заем на $500 000. Сумму собираются потратить на удвоение команды и маркетинг. Об этом рассказала «Роем!» партнёр компании Людмила Булавкина.

Летом 2016 года сервис привлек 15 миллионов рублей от акционеров Ивана Живаго (владеет 5% акциями компании «Неовента», которой принадлежит торговая марка Rentmania.org) и Павла Назарьяна (владеет 20%), следует из данных Kartoteka.ru. Ранее имена инвесторов не разглашались. Третья доля, оставшиеся 75%, принадлежит основателю компании Аркадию Мешковскому. Так как получен конвертируемый заем, доли совладельцев не изменятся.

В мае 2016 года Мешковский выкупил долю у ФРИИ в 7% за 2,4 миллионов рублей. В мае 2014 года фонд вложил в проект 1,4 миллионов рублей.