«Яндекс» запустил формат рекламных объявлений, который поможет площадкам увеличить монетизацию трафика со смартфонов. По данным партнеров РСЯ, среди которых Rambler, сайт «Эхо Москвы» и Avito.ru, количество кликов на новый блок в 2−4 раза выше средних показателей в мобильном сегменте.

Новый формат называется Motion. Это нефиксированный горизонтальный блок, созданный специально для мобильных сайтов. При первом контакте пользователь «считывает» заголовок и крупное изображение. А когда формат попадает в зону видимости пользователя полностью, запускается анимация: картинка размывается, затемняется, и на передний план выходят рекламные тексты.

Motion адаптируется под возможности разных устройств: на смартфонах с iOS версии 9 и Android версии 4.4 или выше он работает как динамический формат, на остальных — как статический, чтобы не замедлять загрузку сайта. Формат уже опробовали Rambler, сайт «Эхо Москвы», Avito.ru и другие крупные партнеры РСЯ.