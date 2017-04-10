В начале апреля Заксобрание Ленинградской области разработало законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». Согласно нему, регистрация в соцсетях возможна только по паспорту и с настоящим именем и фамилией, а детям до 14 лет соцсети должны запретить вовсе. В Госдуму документ внесен не был, представители Думы и Общественной палаты раскритиковали идею. Позже аналогичный законопроект был внесен в парламент депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

Автор предполагает, что это будет новый федеральный закон, который сможет регулировать общение в сети. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают эту инициативу «малореалистичной». Также он добавил, что пока в администрации президента не ознакомились с проектом, но прочитали о нем в СМИ.

«Те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, они малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию», — заявил Песков.

Заместитель секретаря Генсовета Партии «Единая Россия» Евгений Ревенко сообщил, что партия не поддерживает идею Милонова. «Считаю эту инициативу вредной, так как она способна только оттолкнуть молодежь», — добавил Ревенко. По данным исследования ВЦИОМ, инициативу запретить соцсети детям до 14 лет поддерживают 62% россиян.

Где сидеть детям

Несмотря на идею ЗакС Ленобласти и Виталия Милонова, популярные социальные сети формально уже ограничивают возраст при регистрации. «ВКонтакте» и «Одноклассники», по нормам российского законодательства, уже запрещают пользоваться сайтом детям, не достигшим 14-летного возраста. Это следует из пользовательских соглашений.

Пользователем Сайта является физическое лицо, зарегистрированное на Сайте в соответствии с установленным настоящими Правилами порядком, достигшее возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящих Правил, и обладающее соответствующими полномочиями, — пользовательское соглашение «ВКонтакте». В этой соцсети не допускается регистрация для детей, младше 14 лет. Сразу же при регистрации нужно выбрать дату рождения.

В пользовательском соглашении «Одноклассников» возраст упоминается в следующем контексте: «В случае, если Лицензиату в соответствии с законами его государства запрещено пользоваться сетью Интернет или социальными сетями или существуют иные законодательные ограничения, включая ограничения по возрасту допуска к такому программному обеспечению, Лицензиат не вправе использовать Социальную сеть». Из определения в соглашении следует, что лицензиат — «физическое лицо, обладающее право- и дееспособностью для заключения настоящего Соглашения, являющееся участником Социальной сети». В соглашении также фигурируют услуги, которые пользователь может получить за деньги: «По желанию Лицензиата Лицензиар предоставляет Лицензиату за Вознаграждение, если иное не предусмотрено Лицензиаром, права использования неактивированных данных и команд, позволяющие увеличить в Социальной сети количество виртуальных ценностей, используемых в рамках функциональных возможностей Социальной сети». Согласно 28 статье ГК РФ дети до 14 лет могут совершать самостоятельно «мелкие бытовые сделки» (например, покупка хлеба) или «сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды». Покупка виртуальной валюты за реальные деньги не относится ни к одной из этих категорий.

Однако детей это не останавливает.

Что касается популярных зарубежных ресурсов, то, например, в правилах Facebook содержится пункт, где сказано о том, что пользователю этой соцсети должно быть не меньше 13 лет. Аналогичное правило действует и в Twitter, и в Snapchat, и в WhatsApp, и в Instagram, и в YouTube. Юзер LinkedIn должен быть старше 14 лет.

Тем не менее, определение реального возраста пользователей сопряжено с определёнными трудностями — соцсетям придётся каким-то образом собирать данные паспортов и выявлять их подлинность. Именно это должно беспокоить владельцев соцсетей больше, т.к. обеспечить выполнение своих правил детьми они не могут уже сейчас.