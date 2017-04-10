В начале апреля 2017 года сервис по вызову такси через Uber снизил цены на поездки по самым дешевым тарифам сначала в Москве, а потом в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Перми и Самаре. В Москве цены по тарифам UberX и UberKIDS снижены на 10−50% - точный размер скидки варьируется в зависимости от места и времени заказа. В регионах снижение составило 15−20%.

В компании уверяют, что доход водителей останется прежним за счет увеличения объема заказов в связи с повышенным после снижения цен спросом на поездки. Сервис объявил о снижении комиссии для водителей до 1% в Перми, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Самаре и переменах в мотивационной системе для водителей Санкт-Петербурга.

Яндекс.Такси сразу после сообщении о снижение тарифов Uber в Москве также объявили о снижении цен на поездки для тех, кто оплачивает такси банковскими картами в Москве и Санкт-Петербурге. Пользователи могут получить скидку от 15 до 40% в зависимости от того, насколько часто они пользуются сервисом и сколько машин находятся поблизости.

О шагах других конкурентов пока неизвестно, однако обычно такси-сервисы зеркально повторяют маркетинговые ходы друг-друга. Например 16 февраля 2017 года Uber объявил о запуске нового алгоритма расчёта стоимости поездки, введя возможность до посадки в машину увидеть точную стоимость поездки, которая не будет меняться во время пути, через несколько дней этот ход повторили Gett и Яндекс.Такси.

Также работающие в России такси-сервисы почти одновременно начали отчитываться о количестве совершенных поездок. Первым в январе 2017 года это сделали Яндекс.Такси. По данным компании, в декабре 2016 года её клиенты совершили 16,2 млн поездок, что в 5,6 раз больше показателя годом ранее. Затем такую же информацию раскрыл Gett, в декабре 2016 года пользователи такси-сервиса в России совершили 8,3 млн поездок. Uber официально не раскрывал данные.