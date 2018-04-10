Mail.ru запустил отдельный от Здоровья@Mail.Ru проект «Все аптеки». Агрегатор объединяет около 40 тысяч пунктов, в которых можно получить заказанные через онлайн препараты. Mail.ru готов встраивать «Аптеки» в телемедицинские сервисы и в будущем рассчитывает на прямое сотрудничество с фармкомпаниями. 5 лет назад Mail.ru уже запускал похожий проект, тогда «Заказ лекарств» охватил 4 аптечные сети Москвы и Подмосковья. Сегодня ко «Всем аптекам» подключено в разы больше сетей. Доставки — нет, так как в РФ нет закона, который сделал бы её легальной, а для «серой» правовой зоны Mail.ru слишком большие, проиронизировал Евгений Паперный. Однако в ближайших планах «Всех Аптек» доставка на дом всё-такие значится, просто курьеры или фармацевты пока будут доставлять исключительно безрецептурные препараты. Доставка любых препаратов в аптеку занимает сейчас 1 день, в будущем срок сократится до нескольких часов. Ранее Правительство РФ поручило Минздраву разработать проект правил непосредственной продажи лекарств в онлайне к ноябрю 2018 года. Конкуренты из Яндекс.Здоровья впервые для себя запустили заказ лекарств в августе 2017 года.

О том, что структуры Mail.ru снова зайдут на рынок продажи лекарств стало известно в декабре 2017 года из наблюдений домейнера. Павел Гросс-Днепров обнаружил, что почтовик купил больше 10 доменов, связанных с аптеками. В Mail.ru подтвердили: «Проект Здоровье@Mail.Ru заинтересован в предоставлении удобных сервисов для поиска лекарств».