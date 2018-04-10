Два банкира рассказали «Ведомостям», что Visa и MasterCard предложили подключить их банки к системам, где для совершения перевода отправителю достаточно знать телефонный номер получателя, а не номер карты. Банки уже предоставляют такую услугу, однако по номеру они переводят деньги исключительно внутри самого банка. Например, от одного клиента «Сбербанка» другому. «Сбербанк Онлайн» — это самая большая система с переводами по номеру в России. Visa и Mastercard независимо друг от друга готовят платформы, где и будут храниться связки «номер телефона + карты». Популярная услуга «Сбера» становится избыточной, после запуска намного более масштабной системы, встроенной непосредственно в Visa и MasterCard любого подключённого банка. Как минимум с весны 2017 года «Сбер» и его партнёры по ассоциации «Финтех» работают над альтернативной системой простых переводов, в обход международных платёжных систем. Visa и MasterCard из ассоциации уже исключены.

«Почта банк», «Тинькофф» и ВТБ готовы подключиться к новому функционалу Visa и MasterCard, «Сбербанк» отказался от комментариев.

Около года тому назад, в мае 2017, «Сбербанк» заявил, что он избавился от принадлежавших ему акций Visa и MasterCard. Позднее, в декабре, Visa и Mastercard были исключены из финтех-ассоциации созданной ЦБ («Сбер» один из её учредителей). На базе «Финтеха» несколько банков работают, в частности над российской платформой быстрых платежей. Директора департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в апреле 2017 года объясняла, что на новой платформе будут, в том числе, переводы по номеру мобильного, в обход традиционных посреднических схем с платежными системами.