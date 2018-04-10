9 апреля поменялись Правила оказания услуг почтовой связи, сообщил Shopolog.ru. Приказ Минкомсвязи РФ утвердил правило по которому до 15 дней сокращён срок хранения посылок в отделениях почтовой связи. Однако международные мелкие пакеты, а к ним относятся, например, покупки россиян в китайском Aliexpress, будут храниться как и раньше — 30 календарных дней.

«Сокращение сроков хранения крупногабаритных почтовых отправлений в отделениях почтовой связи направлено на повышение качества обслуживания клиентов. Оно позволит оптимизировать зону хранения и сократит время, необходимое для выдачи почтовых отправлений».