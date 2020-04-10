«Фонбет» сама не поняла, как оказалась в списке системообразующих компаний, рассказал «Известиям» гендиректор Александр Парамонов.

Для нас включение в список стало неожиданной новостью, мы не обращались с просьбой о помощи к государству. Компания «Фонбет» могла попасть в список по формальным критериям: количество сотрудников, широкая география присутствия в регионах, крупные налоговые выплаты от бизнеса. Мы принимаем активное участие в поддержке российского спорта. Только за 2019 год сумма отчислений спортивным федерациям составила более 185 млн рублей. Наши спонсорские и благотворительные проекты исчисляются сотнями миллионов рублей. С этой точки зрения, «Фонбет» — крупный бизнес. Однако повторюсь, мы сами готовы и будем помогать, нам господдержка сейчас не нужна. Компания провела оптимизацию и сейчас чувствует себя уверенно.

20 марта правительство утвердило список системообразующих компаний, которые могут претендовать на государственную поддержку в кризиснх условиях. Интерес вызвало наличие в списке в группе «Минфин России» юрлица букмекерской компании «Фонбет» -- ООО «Ф.О.Н.»

Парамонов считает, что в господдержке сейчас больше нуждается малый бизнес. «Фонбет» смещает фокус в сторону киберспорта и переносит часть рекламных бюджетов на осень.