Евгений Черешнев (выпускник академии ФСБ, IT-журналист, сотрудник ЛК в прошлом и Вымпелкома) в своём блоге рассказывает про исходные данные конфликта, расклады сил в нём, что такое "экономическое сдерживание", которым, на самом деле, является "экономическое подавление" и почему сейчас США будет "экономически сдерживать" Европу, разрывом её торговых связей с Россиией

В тексте есть ссылки на предыдущие 5 публикаций, суммарно весь цикл статей можно одолеть за полтора-два часа времени.

Настоящая находа для любителей "Почитать". Приведём характерную цитату:

Эта гегемония (доллара) с 1944 была поставлена под сомнение дважды. Первый раз – в 1965 президентом Франции Де Голлем, который выступал и против Бреттон-Вудского соглашения, и против доллара в качестве единой валюты, – Де Голь предлагал привязываться напрямую к золоту, без посредников, чем, надо признать, невероятно раздражал американскую сторону. Так вот в 1965 он приказал погрузить на корабли и самолеты около 4.5 млрд. долларов, скопившихся у Франции во время войны и после нее и отправил их в США, запросив у ФРС США обмен долларов на золото. Был дикий скандал. Президент Линдон Джонсон публично сказал, что “ДеГоль спятил”. Потом выступил с этой публичной речью. Но Бреттон-Вудские договоренности прямо говорили о том, что каждая страна будет иметь право так поступить. Технически до ДеГоля небольшую сумму на золото обменяла Швейцария, но об этом говорят не очень часто, так как это было сделано тихо. ДеГоль же сделал обмен публичным, так как считал зависимость от доллара угрозой независимости Франции и всего мира (оправдано). И этой публичностью побудил ряд других стран присоединиться к акции: за золотом в Штаты в 1965-1971 тупо поплыли все – Италия, Австрия, Испания, СССР – почти все из списка 44. В итоге золото-валютные резервы США существенно сократились (многие считают эти события любимой только в СССР легендой, но это не так – вот западный источник, а вот еще один + есть речи Трумэна и Никсона – это не легенда, а реально имевшее место событие в истории).

Помимо вызова доллару, во времена своего президентства, ДеГоль сделал еще несколько непопулярных для США телодвижений – во-первых, в 1966 он заявил о выходе Франции из НАТО (это было, мягко говоря, смело – примерно, как если бы сегодня это заявил Макрон). Потом пошел на компромисс со Штатами и ограничился понижением статуса Франции как участника – то есть, вывел страну из командного совета НАТО, но в взамен потребовал США убрать все американские базы с территории Франции и отменить любые ограничения на развитие Францией собственных вооруженных сил и ядерного арсенала. То есть, по факту, Франция не вышла из НАТО, но ДеГоль жестко продавил свою позицию и получил почти то, что хотел – сильную позицию Франции на международной арене. Чтобы это заявление про НАТО в 1966 стало возможным, в 50-е (еще не будучи избранным главой республики) он продавил приоритезацию расходов в науку, особенно в физику, математику и химию, что дало Франции возможность к 1960 стать четвертой ядерной державой (после США, СССР и UK) – и плоды этих инвестиций в науку Франция пожинает до сих пор (а в командный совет НАТО со всеми ограничениями Франция вернулась только в 2009 уже при Николя Саркози, то есть, недавно и под диким давлением сначала Буша младшего (в реальности – под давлением вицепрезидента Дика Чейни), потом Обамы – то есть, под давлением стратегии госдепа США).

Именно благодаря столь жесткой позиции и приоритетам ДеГоля, Франция подавила все поползновения на свою энергетическую независимость и в настоящий момент является лидером ЕС по экспертизе строительства атомных электростанций. В отличие от той же Германии, которую после второй мировой попросту кастрировали как с точки зрения армии, так и с точки зрения энергетики – благодаря стимуляции “движения зеленых”, Германия “отказалась” от мирного атома – этот расклад устраивал и Союзников после второй мировой, и СССР, который поставлял в Германию газ и нефтепродукты даже в разгар холодной войны – ибо такой мощной производственной экономике нельзя выжить без топлива для заводов и систем отопления домов. А Франция успела “раскачать мускул”.

ДеГоль открыто и публично выступил против агрессии США во Вьетнаме, потребовав вывода войск. Нельзя сказать, чтобы он сильно дружил с Хрущевым, но альянс Франции и СССР был сильным и построенным на осознании общей угрозы – НАТО и, если конкретнее, – гегемонии США.

По “странному стечению обстоятельств”, на фоне всех этих высказываний в 1968 во Франции начались студенческие волнения, переросшие в полномасштабные беспорядки и стачки. Правительство в прямом смысле опасалось начала гражданской войны. В конце мая 1968 на улицы Франции вышло около 500.000 демонстрантов с лозунгами “Прощай ДеГоль!” ДеГоль даже покинул Елисейский дворец со словами “я не дам им атаковать это святое место”:

Правительство оказалось в кризисе – случился, в прямом смысле, “французский майдан” – на июнь были назначены выборы. ДеГоль и его партия выиграли выборы с ошеломляющим успехом, получив 353 из 486 мест в парламенте (~70%), что является сильным доказательством стимуляции восстаний и стачек извне, почти гарантированно благодаря действиям спецслужб США, так как французские избиратели ДеГоля поддержали совершенно явным образом.

То есть, свою методологию “оранжевых революций” и силовых смещений власти, ЦРУ впервые начали проверять именно на Франции в 1968 и только потом довели ее до ума в латинской америке, Африке и на ближнем востоке.