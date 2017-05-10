С 16 мая Tele2 повысит цены на два архивных пакетных тарифа и на часть дополнительных опций в Москве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение оператора на сайте. Стоимость тарифа «Черный 04_2016» увеличится на 50% до 149 рублей в месяц, тарифа «Очень черный 04_2016» — на 16% до 349 рублей. Также стоимость для пользователей всех архивных пакетных тарифов будет на 30% выше, а цена за дополнительные минуты и sms-сообщения после исчерпания пакета поднимется с 1,5 до 1,95 рублей.