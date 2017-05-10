Онлайн-кинотеатр Tvzavr, совместно с телеведущим и кинодистрибьютором Сэмом Клебановым, начал производство эксклюзивного контента — цикла программ о кино, бизнесе и путешествиях, говорится в сообщении компании. Эксклюзивные права на трансляцию программы на территории России приобрел телеканал «Че», в эфире которого программа выйдет 20 мая, после слота «Большой сериал». Условия соглашения между компаниями не разглашаются.

География проекта охватывает более 10 городов, в числе которых Канны, Берлин, Нью-Йорк, Венеция, Гонконг, Торонто, Токио, Сан-Себастьян, Москва. Tvzavr выступает генеральным продюсером и производителем, а также единственным инвестором проекта. На данный момент запланировано производство 40 выпусков программы. Первый цикл программы под названием «Каннские дневники» полностью посвящен кинофестивалю в Каннах. Программа состоит из 6 выпусков хронометражем 12−15 минут, а также итогового выпуска на 25−30 минут.

Производство собственного контента — новое и стратегически важное направление для Tvzavr. Мы отмечаем заинтересованность зрителей в новых и интересных форматах, и надеемся, что наш проект полностью удовлетворит их потребности. Выход программы в эфире «Че» — уникальный пример сотрудничества VOD-сервиса и федерального телеканала на российском рынке, и мы рассчитываем развивать данную практику. К тому же, проект является импульсом для международной экспансии нашей компании — в настоящее время свою заинтересованность в программе высказали телеканалы Казахстана, ведутся переговоры с телеканалами в странах СНГ, Израиле и странах Балтии, — сказала генеральный директор онлайн-кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина.

Конкуренты Tvzavr говорят, что уже давно практикуют подобный формат сотрудничества с телеканалами: