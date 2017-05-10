Компания «Эксист-М» бывшего акционера Exist.ru Владислава Доморацкого объявила о разрыве отношений с самим Exist.ru. Начиная с мая этого года компания планирует проинформировать более 6 миллионов своих заказчиков (то есть почти всю аудиторию «старого» Exist.ru) о переводе их клиентских счетов на IsNext.ru, новую платформу по продаже автомобильных запчастей и компонентов. Одновременно будет запущен проект ребрендинга более 200 собственных и партнерских офисов во всех регионах страны, говорится в сообщении «Эксист-М».

В конце января появилась новость, что Доморацкий продал своему бывшему партнеру Юрию Буковникову долю в «А+А Эксист-Инфо», которая владеет сайтом Exist.ru, однако остался совладельцем «Эксист-М». Затем 70% «А+А Эксист-Инфо» приобрела совладелица транспортной компании «Желдорэкспедиция» Евгения Назарова. Как уточнил представитель Доморацкого, «Эксист-М» обслуживала более 90% заказов и клиентов Exist.ru, и клиентская база не была предметом сделки с Буковниковым. Таким образом, нынешние владельцы Exist.ru фактически купили бренд и домен без базы клиентов.

Мы рассматривали различные варианты продолжения сотрудничества с брендом Exist.ru, но столкнулись с тем, что текущее состояние данного ресурса уже не соответствует тем техническим и логистическим требованиям, которые «Эксист-М» предъявляет в области ИТ-обслуживания клиентов. В итоге было принято решение: бросить все наши усилия на продвижение IsNext.ru, — говорится в заявлении совладельцев ООО «Эксист-М». Непонятно, что именно и зачем вообще купила «Желдорэкспедиция», похоже, что они вообще не понимали сути совершаемой сделки, — размышляет источник в одной из сторон конфликта.

Компания А1, которая помогала Доморацкому и Буковникову разделить активы, предложида адресовать все вопросы самой «Жилдорэкспедиции». С представителями этой компании связаться не удалось.