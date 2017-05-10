Концепция удаленных сотрудников становится все более популярной в России. Однако, компаний, которые полностью перейдут на удаленную работу, будет немного, или же это коснется только малого бизнеса. Большая часть крупных компаний будет использовать данный подход только для некоторых подразделений.

В Yota в прошлом году количество удаленных сотрудников составляло 16%, и мы постоянно увеличиваем их число. На данный момент их доля в штате достигает уже 25%. В основном, это сотрудники отдела сервисного обслуживания, которые осуществляют клиентскую поддержку.

Наши люди

Наша система подбора персонала построена таким образом, что позволяет заранее оценить эффективность кандидата в тех или иных условиях труда. Мы проводим несколько тестов, которые показывают насколько соискатель готов самостоятельно организовать свою работу, может ли он работать из дома. Бывают случаи, когда человек уверен, что работать удаленно — лучший вариант, но приступив к работе, понимает, что не всегда его ожидания соответствуют действительности. Многие просто не могут сосредоточиться дома, отвлекаются на общение с родственниками, телевизор, частые перекусы. Для большинства людей максимально комфортным будет рабочий день именно в офисе, так как вокруг заряженная на активную работу обстановка, коллеги, которые могут помочь при необходимости. Перед всеми сотрудниками стоят KPI, и при тщательном отборе и управлении эффективность удаленных сотрудников сопоставима с эффективностью сотрудников офиса.

Средний возраст нашего удаленного сотрудника — 23 года, 70% из них мужчины. Тем не менее, если говорить о возможности перехода удаленного сотрудника на работу в офис, то наиболее популярным направлением, как среди девушек, так и среди молодых людей является IT-департамент.

Работа в поддержке для многих является отличным трамплином для карьерного роста. Большинство наших удаленных сотрудников живут в регионах (Уфа, Тольятти, Самара, Казань). Они ротируются, приезжают друг к другу в гости, обмениваясь опытом. Многие переезжают в Санкт-Петербург, где впоследствии могут развиваться и расти в компании в рамках тех направлений, которые им интересны.

Взаимодействие

Важнее всего иметь ресурсы и желание вкладываться в персонал, который работает удаленно, находить то, что может объединять команду, и не забывать о персональном внимании к каждому из них. Поэтому мы регулярно проводим встречи и совещания. Чаще всего общение происходит по Skype. Это удобно и позволяет сохранять визуальный контакт с удаленными коллегами.

Кроме того, помимо больших мероприятий и сезонных тимбилдингов мы проводим обучающие мастер-классы, а также присутствует и неформальное общение, например, мы можем встретиться где-то в кафе или поехать в парк погулять или покататься на роликах.

Также нужно учитывать вовлечение HR, так как при взаимодействии с удаленными сотрудниками необходимо знание тонкостей трудового законодательство. Все процедуры в данному случае несколько отличаются от стандартных, начиная от оформления, заканчивая документооборотом. Кроме того, здесь действуют нестандартные методы развития удаленного персонала и их мотивации. Развитие офисных сотрудников происходит более естественным путем, у них есть возможность проходить ротации, видеть своими глазами, кто чем занимается. Удаленные же сотрудники, несмотря на плотное общение, лишены возможности полномерно участвовать в офисной жизни, поэтому для них эффективны иные подходы к развитию.

Деньги

Мы не первый год используем практику удаленных сотрудников, основная цель которой — оптимизация затрат/расходов. Например, сокращение затрат на аренду офиса, учитывая, что одно рабочее место в офисе класса, А в среднем стоит 35000 рублей в месяц. Благодаря работе с удаленными сотрудниками нам удалось сократить издержки почти на четверть.

Кроме того, подводя итоги 2016 года, мы посчитали, что один сотрудник в год съедает примерно 17 кг печенья, 10 кг яблок, и выпивает около 400 чашек кофе. :-)