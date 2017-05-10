Структуры группы ЕСН Григория Березкина обратились с ходатайством о приобретении медиахолдинга РБК. Ходатайство о согласовании приобретения 65,43% акций ПАО «РБК» в ФАС поступило 28.04.2017 года от АО «Сотол Проект», говорится в сообщении антимонопольной службы. Владельцем компании с уставным капиталом 400 тысяч рублей, по данным Kartoteka.ru, является Асэн Сафиуллин, кроме данной компании у него нет других активов. Источник, близкий к ЕСН, уточнил агентству RNS, что компания «Сотол Проект» входит в группу.

По данным газеты «Ведомости», сумма сделки по покупке РБК составит около $50 млн. При этом покупатель получит «очищенный от долгов медиахолдинг». В случае вхождения в капитал РБК Григорий Березкин рассматривает возможность привлечения к управлению медиахолдингом Алексея Абакумова, заместителя гендиректора группы «Румедиа» (управляет радиостанцией Business FM). Ранее он занимал посты замгендиректора РЕН-ТВ и замгендиректора ВГТРК — директора «Радио России».

В июле 2009 года группа Онэксим Мизаила Прохорова купила 51% РБК за $80 млн. Сегодня рынок отреагировал на сообщение сдержанно, к вечеру понедельника акции РБК на ММВБ выросли на 5,43% до 8,645 рублей, это сравнительно немного, например в середине апреля этого года акции холдинга стоили более 8,9 рублей за бумагу.