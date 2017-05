«Реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор по поступающим запросам от ФСБ пополнился сразу несколькими сайтами и сервисами, принадлежащих российским и иностранным юридическим и физическим лицам» — сообщила «Роскомсвобода» и выделила из них юрлица браузера Opera и видеосервиса Vimeo, попавшие в обновившийся список. В случае браузера речь идёт исключительно о поддерживаемых Opera Software AS блог-площадках на blogs.opera.com. Сегодня в Реестре организаторов распространения информации нет браузера Opera или конкурирующих браузеров. Накануне, 9 мая 2017 года, Opera объявила, что она встроила в новую версию программы Facebook Messenger и WhatsApp, а после небольшой настройки, о чём тоже сообщили сами разработки, можно подключить на боковую панель браузера веб-версию мессенджера Telegram. Opera, на момент публикации, распространяется с пользовательским соглашением датированным 14 октября 2016 года. В нём нет упоминания Роскомнадзора и российского реестра распространителей информации, однако разработчики утверждают: «Your privacy is important to us» и ссылаются на отдельный документ об охране персональных данных пользователей. Сейчас на сайте браузера он датирован 6 мая и содержит предупреждение, что пользовательские данные могут передаваться властям по соответствующей закону процедуре.

Среди конкурентных преимуществ браузера разработчики Opera выделяют встроенный VPN. Помимо прочего — это средство обхода интернет-цензуры, востребованное диссидентами , и просто желающими посещать запрещённые российскими властями сайты. С осени 2016 года Роскомнадзор требует от Opera запретить использовать свой VPN для обхода блокировок.

По российским нормам присутствие в Реестре организаторов распространения информации обозначает, что сервис обязан предоставлять данные о пользователях и их взаимодействии в ответ на запросы уполномоченных силовых органов страны. Летом 2018 года, с вступлением в действие соответствующей части «пакета Яровой», организаторы будут обязаны хранить и выдавать по запросу полную переписку, звонки, и файлы, которыми обменялись заинтересовавшие органы пользователи. Отказ от Реестра приводит к блокировке доступа на сервис у российских провайдеров.

Так, около недели назад, Роскомнадзор заблокировал мессенджер WeChat, разработанный китайской компанией Tencen, который не признал себя организатором распространения информации в России. Ранее блокировку получили мессенджеры и чаты: BlackBerry, Imo, Line, Vchat.