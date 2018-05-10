Суды, рассматривающие дела о блокировке интернет-сайтов, должны в обязательном порядке привлекать в процесс владельцев этих ресурсов, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по делу bitcoininfo.ru, опубликованного в четверг, передал «Интерфакс».
Самый известный суд о блокировках последнего времени — это суд против Telegram. Команда проекта прекрасно знала о возможной блокировке, юристы, представляющие интересы Telegram, участвовали в процессе. Гласным был суд Роскомнадзора против Linkedin, адвокаты сети участвовали в процесее (в двух приведённых примерах победил РКН). Но так происходит не всегда. Уполномоченные органы давно научились подавать иски к провайдерам, так как суды соглашались, что именно операторы связи, а не владельцы сайтов — это надлежащие ответчики по делам о блокировке. Ещё в 2015 директор по правовым вопросам «Яндекса» Екатерина Фадеева (на тот момент) рассказывала коллегам, что «досудебная претензионная процедура не используется», владельцы узнают о претензиях только после блокировки. Закрепившаяся практика особенно удобна, если достоверно установить, кто владеет сайтом невозможно. Например, отечественные онлайн-магазины наркотических средств, как правило, не готовы раскрывать владельцев.
Верховный суд уточнил, что владельцы действительно могут быть не установлены на момент суда и указал:
В ходе подготовки административного дела к судебному разбирательству судья определяет иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение (в том числе, владельцы сайтов в сети «Интернет», авторы размещенной на них информации). В случае выявления таких лиц, установления их места нахождения (места жительства) суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания.
«За более чем 5,5 лет блокировок в Рунете […] Ни один владелец интернет-ресурсов не был приглашен за все это время в суды, когда принимаются решения по запрещению того или иного интернет-сайта. Поэтому, конечно же, вынесенное решение со стороны Верховного суда — это важнейший шаг для соблюдения прав и интересов владельцев сайтов», — считает руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк. Статистика, разумеется, гипертрофированная. Заблокированных без ведома владельца сайтов действительно множество. Однако даже ведущий юрист вышеупомянутой общественной организации РосКомСвобода, Саркис Дарбинян в частности подавал апелляционную жалобу на решение суда о вечной блокировке торрент-трекера RuTracker.org за «пиратство», в том случае Мосгорсуд выбрал ответчиком не традиционного оператора связи, а «Дримторрент Корп» инкорпорированной на Сейшельских островах. Гласной была и блокировка такого сайта, как Pleer.com, его владелец сам предпочёл не являться в суд и ограничился публикациями своих соображений в общедоступном онлайне.
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Артёму Козлюку можно ответить цитатой умершего блогера
Главный моральный изъян «борцов за Честность и Свободу» — ясное понимание ими того факта, что единственным эффективным инструментом борьбы за массы являются манипуляции (суть которых — ложь и несвобода), и активное применение этого понимания на практике.
«Миллиарды» забаненых ни за что сайтов вызывают… Ухмылку что ли. Ну да, ну да. Если открыть список из 55598 забаненных сейчас — там даже по доменам большей части сайтов видно, что их владельцы принципиально на суд не явятся. Сплошные, в лучшем случае (!), казино эксбед вулкан, проститутки и сайты с завалами пиратки. Есть кое что и значительно похлеще, конечно. Там если кто из владельцев и явится судиться — придётся установить личность, принять, обогреть и переквалифицировать дело с административки на уголовку.
Я достаточно давно читаю все обращения читателей. Роскомсвобода оценивает погром в 100000 сайтов за 5.5 лет. Это по 18 тысяч сайтов в год или по 50 сайтов в сутки. При таком вале «несправедливых» забанов, казалось бы, сюда и на сайты коллег из «Коммитета», где тоже охотно читают обращения читателей, а потом делают по их мотивам публикации, должны были бы валом наливаться обращения жертв блокировок. И где же эти обращения? Их просто нет. Я с трудом вспоминаю подобные сюжеты, а то что были — больше связанны, например, с PR-ом того же Telegram, но не судебной мясорубкой, которая, типа, по пять десятков добродетельных сайтов в день выносит.
(Примечание, я не утверждаю, что забаненных ни за что сайтов совсем не существует, только в моём городе забанили локально популярные «Ока-Инфо» и «Глазей», за комментарии читателей к публикациям о том, как молодая гвардия сами знаете кого поиздевалась над «Доктором Лизой». Причём на момент судов и бана, у соответствующих публикаций не было не то что комментариев, с призывами к народной расправе, там вообще редакции все комментарии постирали от «греха»).
И все же данная позиция ВС РФ сильно поможет именно несправедливо пострадавшим. Поскольку именно у них (если их вообще не позвали в суд) появится возможность для подачи веской апелляции, по результатам рассмотрения которой именно нарушение процедуры судом первой инстанции в подавляющем большинстве случаев будет приводить к отправке дела на повторное рассмотрение.
Чушь бы не нес. Под текущими блокировками Киви и сотни других честных ресурсов. Почему нет обращений — они есть, но о них не говорят (или в лучшем случае в блоге компании). Но тебе надо оставаться пол блокировкой, притом не потерять бизнес и притом что был ущерб. К тому же иск в суд дело долгое.
Вот кто может позволить себе такое?
Если сотни других такие же честные как киви, к черту.
Чем писать на Роем, надежнее обращаться в Спортлото :)
А, ну, вот — всё-таки сотни сайтов, да? А не 100 тысяч.