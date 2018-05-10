Суды, рассматривающие дела о блокировке интернет-сайтов, должны в обязательном порядке привлекать в процесс владельцев этих ресурсов, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по делу bitcoininfo.ru, опубликованного в четверг, передал «Интерфакс».

Самый известный суд о блокировках последнего времени — это суд против Telegram. Команда проекта прекрасно знала о возможной блокировке, юристы, представляющие интересы Telegram, участвовали в процессе. Гласным был суд Роскомнадзора против Linkedin, адвокаты сети участвовали в процесее (в двух приведённых примерах победил РКН). Но так происходит не всегда. Уполномоченные органы давно научились подавать иски к провайдерам, так как суды соглашались, что именно операторы связи, а не владельцы сайтов — это надлежащие ответчики по делам о блокировке. Ещё в 2015 директор по правовым вопросам «Яндекса» Екатерина Фадеева (на тот момент) рассказывала коллегам, что «досудебная претензионная процедура не используется», владельцы узнают о претензиях только после блокировки. Закрепившаяся практика особенно удобна, если достоверно установить, кто владеет сайтом невозможно. Например, отечественные онлайн-магазины наркотических средств, как правило, не готовы раскрывать владельцев.

Верховный суд уточнил, что владельцы действительно могут быть не установлены на момент суда и указал:

В ходе подготовки административного дела к судебному разбирательству судья определяет иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение (в том числе, владельцы сайтов в сети «Интернет», авторы размещенной на них информации). В случае выявления таких лиц, установления их места нахождения (места жительства) суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания.

«За более чем 5,5 лет блокировок в Рунете […] Ни один владелец интернет-ресурсов не был приглашен за все это время в суды, когда принимаются решения по запрещению того или иного интернет-сайта. Поэтому, конечно же, вынесенное решение со стороны Верховного суда — это важнейший шаг для соблюдения прав и интересов владельцев сайтов», — считает руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк. Статистика, разумеется, гипертрофированная. Заблокированных без ведома владельца сайтов действительно множество. Однако даже ведущий юрист вышеупомянутой общественной организации РосКомСвобода, Саркис Дарбинян в частности подавал апелляционную жалобу на решение суда о вечной блокировке торрент-трекера RuTracker.org за «пиратство», в том случае Мосгорсуд выбрал ответчиком не традиционного оператора связи, а «Дримторрент Корп» инкорпорированной на Сейшельских островах. Гласной была и блокировка такого сайта, как Pleer.com, его владелец сам предпочёл не являться в суд и ограничился публикациями своих соображений в общедоступном онлайне.