Российский видеохостинг Rutube заявил, что вчерашняя кибератака на его сайт стала самой сильной за время его существования. По данным The Village, сайт видеохостинга восстановить нельзя. В Rutube это отрицают.
Источник The Village, близкий к команде Rutube, сообщил, что хакеры «полностью удалили код сайта», из-за чего видеосервис «не подлежит восстановлению». По его словам, в сервисе «до сих пор не понимают, имеет ли по-прежнему хакер доступ к системе». Источник уточнил, что видеоконтент при этом не пострадал.
В Rutube назвали эту информацию «не соответствующей действительности». В сервисе уточнили, что восстановление его сайта «потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры». «Исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов»,— говорится в Telegram-канале «RUTUBE вещает».
Помимо текущих неурядиц Rutube, когда компания на исходе третьего месяца конфликта с Украиной всё ещё не заштопала дыры с безопасностью сервиса, проект отметился:
- на проекте сохранилась динамика развития, судя по всему, заложенная в старые планы. Приложения и сайт делаются в старой парадигме высококонкурентного рынка видеохостинга, где Rutube отбирает на себя узконишевый сегмент трансляций фильмов и прочего длинного контента, сейчас же эта ситуация стремительно изменяется
- проект отметился пассивностью в привлечении блоггеров с других платформ: на словах была озвучена масштабная поддержка и помощь в переезде на платформу, на деле перед блогерами оказалась куча препонов, которая свела активность новой аудитории к ничтожным значениям
- на Rutube неадекватное количество назойливой рекламы: на ролик длиной в несколько минут приходится 2-3 перебива, что отпугивает аудиторию
- на проекте очень долгая модерация, отнимающая как минимум часы, а ранее дни, что обессмысливало попытки заливать на Rutube новостной контент
- на проекте была заявлена монетизация контента. По словам Юрия Подоляки, после заполнения всех необходимых данных, программа монетизации не подключается более месяца.
При этом всё, фактически не сделанное Rutube, заявляется в прессу как нечто, что в реальности делается и наличествует на сервисе, однако на самом деле практически ничего из заявленного на публику и некритично разнесённого прессой по своей аудитории - не работает при ближайшем рассмотрении.
vlad.shabanov
Я вот уже в нескольких местах видел мем про Mikola in the middle. Кажется, он был и в комментариях об этой атаке на Rutube.
Мы можем столкнуться, а возможно, и уже столкнулились с явлением совершенно нового порядка: Mikola это такой Bellingcat 2022 года. Фиктивный персонаж, вымышленный гениальный хакер, нашедший уязвимость и умело ею воспользовавшийся.
А реальные каналы, через которые был получен доступ внутрь инфраструктуры, могут начинаться с дампов iCloud, Android, Mac OS устройств, принадлежащих сисадминам. Например, у меня в телефоне есть клиентский SSL-сертификат от админ. панелей моей компании. При этом iOS я вообще не могу контролировать, она делает всё что захочет. С ноутбуком дело обстоит чуть лучше, но не намного.
Это не отменяет того, что в каждой значимой для страны компании могут быть злонамеренные сотрудники, а также саботажники и просто раздолбаи. Могут и наверняка есть. Бдительность повысить, враждебные элементы искоренить.
Но действия, которые нельзя не делать уже 3 месяца – аппаратные некопируемые ключи всем сисадминам. Или брелоки с HOTP/TOTP, они стоят меньше 1000₽ за штучку и вообще не ходят в Интернет. А, возможно, и переход на SSL с Кузнечиком и прочими алгоритмами по ГОСТу. Чтобы сисадмин в принципе не смог зайти в свою админку с привычного iPhone, Chrome и т. д. И вынужден был идти через менее удобный, но более защищённый от тех, кто стоит за Mikola, браузер, телефон и т. д.