Rutube не могут поднять больше суток. С 24.02 проект не сделал ничего разумного и полезного


Российский видеохостинг Rutube заявил, что вчерашняя кибератака на его сайт стала самой сильной за время его существования. По данным The Village, сайт видеохостинга восстановить нельзя. В Rutube это отрицают.

Источник The Village, близкий к команде Rutube, сообщил, что хакеры «полностью удалили код сайта», из-за чего видеосервис «не подлежит восстановлению». По его словам, в сервисе «до сих пор не понимают, имеет ли по-прежнему хакер доступ к системе». Источник уточнил, что видеоконтент при этом не пострадал.

В Rutube назвали эту информацию «не соответствующей действительности». В сервисе уточнили, что восстановление его сайта «потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры». «Исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов»,— говорится в Telegram-канале «RUTUBE вещает».

Помимо текущих неурядиц Rutube, когда компания на исходе третьего месяца конфликта с Украиной всё ещё не заштопала дыры с безопасностью сервиса, проект отметился:

  • на проекте сохранилась динамика развития, судя по всему, заложенная в старые планы. Приложения и сайт делаются в старой парадигме высококонкурентного рынка видеохостинга, где Rutube отбирает на себя узконишевый сегмент трансляций фильмов и прочего длинного контента, сейчас же эта ситуация стремительно изменяется
  • проект отметился пассивностью в привлечении блоггеров с других платформ: на словах была озвучена масштабная поддержка и помощь в переезде на платформу, на деле перед блогерами оказалась куча препонов, которая свела активность новой аудитории к ничтожным значениям
  • на Rutube неадекватное количество назойливой рекламы: на ролик длиной в несколько минут приходится 2-3 перебива, что отпугивает аудиторию
  • на проекте очень долгая модерация, отнимающая как минимум часы, а ранее дни, что обессмысливало попытки заливать на Rutube новостной контент
  • на проекте была заявлена монетизация контента. По словам Юрия Подоляки, после заполнения всех необходимых данных, программа монетизации не подключается более месяца.

При этом всё, фактически не сделанное Rutube, заявляется в прессу как нечто, что в реальности делается и наличествует на сервисе, однако на самом деле практически ничего из заявленного на публику и некритично разнесённого прессой по своей аудитории - не работает при ближайшем рассмотрении.

Rutube второй день не может устранить последствия кибератаки
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Лучшие комментарии

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    vlad.shabanov

    Я вот уже в нескольких местах видел мем про Mikola in the middle. Кажется, он был и в комментариях об этой атаке на Rutube.
    Мы можем столкнуться, а возможно, и уже столкнулились с явлением совершенно нового порядка: Mikola это такой Bellingcat 2022 года. Фиктивный персонаж, вымышленный гениальный хакер, нашедший уязвимость и умело ею воспользовавшийся.
    А реальные каналы, через которые был получен доступ внутрь инфраструктуры, могут начинаться с дампов iCloud, Android, Mac OS устройств, принадлежащих сисадминам. Например, у меня в телефоне есть клиентский SSL-сертификат от админ. панелей моей компании. При этом iOS я вообще не могу контролировать, она делает всё что захочет. С ноутбуком дело обстоит чуть лучше, но не намного.
    Это не отменяет того, что в каждой значимой для страны компании могут быть злонамеренные сотрудники, а также саботажники и просто раздолбаи. Могут и наверняка есть. Бдительность повысить, враждебные элементы искоренить.
    Но действия, которые нельзя не делать уже 3 месяца – аппаратные некопируемые ключи всем сисадминам. Или брелоки с HOTP/TOTP, они стоят меньше 1000₽ за штучку и вообще не ходят в Интернет. А, возможно, и переход на SSL с Кузнечиком и прочими алгоритмами по ГОСТу. Чтобы сисадмин в принципе не смог зайти в свою админку с привычного iPhone, Chrome и т. д. И вынужден был идти через менее удобный, но более защищённый от тех, кто стоит за Mikola, браузер, телефон и т. д.

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Мне происходящее всё больше и больше напоминает действия по мануалу свалившего из страны бывшего директора "Победы", который учил российских директоров плохому в FT:

    I know it is impossible to be a top executive and oppose the political regime, and I am not calling for martyrs or political prisoners. But you can retire, you can leave, and even if neither of these are possible, there are still things you can do. You can sabotage the war effort, by delaying or ignoring every deal or contract which supports the military invasion or Russian propaganda. You can educate your subordinates and make clear to them you are against the war. You can ignore Z parades and refuse to send your staff to participate in them, and you can shout loudly about the economic disaster which grows with each new week of conflict.

    https://www.ft.com/content/a2223583-bdaa-46c5-8c4b-97ae787555c0

    Может это, хотя бы глупостью происходящее уже можно назвать и пусть руководители Рутьюба порадуются, что это не называют изменой? Ну и отойдут в сторонку.

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Расскажу к случаю историю из давнего прошлого Рунета. Упрощённо, как помню.

    В 2000 году (или зимой 2001, не помню точно) пьяный экскаваторщик, как у них принято, перебил интернет-кабель, ведущий в ИКИ на Калужской. В то время там, кроме Рамблера, хостилась половина проектов Рунета. Вся эта половина исчезла из интернет-пространства в одно мгновение.

    Или в несколько мгновений: в дата-центре ИКИ были большие ИБП, но они держали час-два всю эту ораву (стоимость ИБП зависит от времени работы чуть ли не экспоненциально). А дизель-генераторов тогда не было.

    Но не Рамблер. Наши админы и разработчики бросились в ИКИ, уселись между стойками и постепенно вручную переключали питание от самых неважных проектов Рамблера к самым важным. Так что Рамблер умирал постепенно, отключились контентные проекты, потом рейтинг Тор100, потом уже отключился поиск, потом осталась только главная страница с сообщением об аварии.
    Этот процесс занял часа два.

    Другая рамблеровская команда в это время бросилась в МЧС, нашла дизель, подогнала его на задний двор ИКИ и успела затащить кабель на седьмой этаж через окно, когда внезапно дали штатное питание по основному или резервному кабелю.
    После этого весь Рамблер поднялся за 30-40 минут.

    А вот другие интернет-проекты — не поднялись. Кто встал через полдня, кто через сутки, кто через двое, а кто не смог опомниться и через неделю. Потому что посыпались базы данных, пользовательские кабинеты и пароли, развалились файловые таблицы на дисках, плохо настроенные рейды и т.п.

    Я хочу этим сказать, что быстрый подъём интернет- сервиса после падения как ничто другое является критерием мастерства его админов. В Рамблере, конечно, были супер-админы, лучшие в стране.

    Но это был 2000 год!
    Как можно в 2022 году не уметь поднять сервис двое суток, профукать Парад 9 Мая, который смотрит вся страна, а потом не иметь даже оценки времени запуска сервиса?
    Что, бэкапа нет, что ли? Почему нельзя откатиться на полсуток, сутки, пусть даже неделю и запустисться, хоть чучелом, хоть тушкой?

    Ну и почему, собственно, защита была такой слабой? Если это был дидос, то почему спереди не стоял какой-нибудь Куратор?
    Если хакерская атака — ещё более непонятно.

    Ну ведь сейчас такими навыками защиты и борьбы с выключением, опытом правильного резервирования обладает довольно много людей, полно специалистов в Яндексе, Мыле, Рамблере и т.п.
    Я знаю, что Александр Моисеев, руководитель цифровых сервисов ГПМХ, был озабочен безопасностью, собирал совещание специалистов отрасли недели две-три назад. Похоже, дело там не в нём, а в управлении сверху. В настоящих эффективных менеджерах, не понимающих не только в технологии, но и вообще в том, что происходит в стране.

    Напомню — это всё те же люди, кто блокировал-блокировал, да недовыблокировал Телеграм. И они всегда идут от одного триумфального провала к ещё более триумфальному, всегда с повышением постов и окладов содержания.

    Они продолжают требовать от менеджмента какой-то монетизации сервиса — во время войны! Они гонят обильную рекламу. Они ставят треш и угар, потребительскую тошноту, а то и голые жопы на главную страницу идеологического сервиса во время информационной войны.

    Они вставляют рекламу сочных бургеров из чёрного ангуса в репортажи о кровавых столкновениях на Украине.

    Они продолжают комфортно жить в своём мире богатых и вечно успешных манагеров, у которых всё хорошо, отчётики в порядке, вопросы порёшаны, делянки поделены — а на дворе война.

    Вообще, стоило бы уже компетентным людям задать релевантные ситуации вопросы: это саботаж? Это головотяпство? Это воровство? В любом случае всё это — преступление, когда страна воюет.

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    Юрий Синодов > Игорь Ашманов контекст

    Думаю, там ещё народ через одного ещё и умотал куда-нибудь через Турцию в Европу погулять на майские

    Это было бы достойным этапом марлезонского балета. Сейчас вернутся домой, посмотрят что да как, может быть и разберутся.

    Или нет.

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    Алёша Муромец

    Или нет

    Ну типа Ашманов считает РуТуб стратегическим а его работники не считают. Просто недопонимание, похоже, у кого-то в этой паре. У них там мощная пиар волна была когда они месяц назад элементарные комментарии прикрутили под видеороликами на какой-то там год существования проекта. Возможно когда-нибудь в будущем узнают что сейчас тренд не на Интернет-ТВ с Камеди Клабом а на короткие ролики. ТикТок там, Ютуб Шортс, ВК Клипс, вот эта вот вся история…

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    vlad.shabanov

    Я вот уже в нескольких местах видел мем про Mikola in the middle. Кажется, он был и в комментариях об этой атаке на Rutube.
    Мы можем столкнуться, а возможно, и уже столкнулились с явлением совершенно нового порядка: Mikola это такой Bellingcat 2022 года. Фиктивный персонаж, вымышленный гениальный хакер, нашедший уязвимость и умело ею воспользовавшийся.
    А реальные каналы, через которые был получен доступ внутрь инфраструктуры, могут начинаться с дампов iCloud, Android, Mac OS устройств, принадлежащих сисадминам. Например, у меня в телефоне есть клиентский SSL-сертификат от админ. панелей моей компании. При этом iOS я вообще не могу контролировать, она делает всё что захочет. С ноутбуком дело обстоит чуть лучше, но не намного.
    Это не отменяет того, что в каждой значимой для страны компании могут быть злонамеренные сотрудники, а также саботажники и просто раздолбаи. Могут и наверняка есть. Бдительность повысить, враждебные элементы искоренить.
    Но действия, которые нельзя не делать уже 3 месяца – аппаратные некопируемые ключи всем сисадминам. Или брелоки с HOTP/TOTP, они стоят меньше 1000₽ за штучку и вообще не ходят в Интернет. А, возможно, и переход на SSL с Кузнечиком и прочими алгоритмами по ГОСТу. Чтобы сисадмин в принципе не смог зайти в свою админку с привычного iPhone, Chrome и т. д. И вынужден был идти через менее удобный, но более защищённый от тех, кто стоит за Mikola, браузер, телефон и т. д.

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