Российский видеохостинг Rutube заявил, что вчерашняя кибератака на его сайт стала самой сильной за время его существования. По данным The Village, сайт видеохостинга восстановить нельзя. В Rutube это отрицают.

Источник The Village, близкий к команде Rutube, сообщил, что хакеры «полностью удалили код сайта», из-за чего видеосервис «не подлежит восстановлению». По его словам, в сервисе «до сих пор не понимают, имеет ли по-прежнему хакер доступ к системе». Источник уточнил, что видеоконтент при этом не пострадал.

В Rutube назвали эту информацию «не соответствующей действительности». В сервисе уточнили, что восстановление его сайта «потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры». «Исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов»,— говорится в Telegram-канале «RUTUBE вещает».