Неприятные ощущения инвесторов от поведения биржевых рынков, падающих с ноября 2021-го года, перенеслись и на криптовалюты, которые пользователи устали держать у себя.

Кроме этого, части населения необходимо оплачивать текущие счета, чего не позволяют текущие доходы и им приходится залезать в сбережения, которые у некоторых граждан сохраняются не только в акциях, но и в криптовалютах.

В период финансовой нестабильности криптовалюты могли, теоретически, оказаться безопасной гаванью, но этот шанс также был упущен благодаря ужесточению национальных законодательств в отношении криптовалют и усложнением процедур компплаенса криптовалютных обменников, многие из которых стали урезать в правах российских граждан. С учётом того, что существенными объёмы криптовалют держат китайские майнеры, которые тоже могут оказаться в ближайшие годы в немилости у США, это сильно пошатнуло репутацию криптовалют как безопасного и неконтролируемого государствами способа хранения своих активов.