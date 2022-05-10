Неприятные ощущения инвесторов от поведения биржевых рынков, падающих с ноября 2021-го года, перенеслись и на криптовалюты, которые пользователи устали держать у себя.
Кроме этого, части населения необходимо оплачивать текущие счета, чего не позволяют текущие доходы и им приходится залезать в сбережения, которые у некоторых граждан сохраняются не только в акциях, но и в криптовалютах.
В период финансовой нестабильности криптовалюты могли, теоретически, оказаться безопасной гаванью, но этот шанс также был упущен благодаря ужесточению национальных законодательств в отношении криптовалют и усложнением процедур компплаенса криптовалютных обменников, многие из которых стали урезать в правах российских граждан. С учётом того, что существенными объёмы криптовалют держат китайские майнеры, которые тоже могут оказаться в ближайшие годы в немилости у США, это сильно пошатнуло репутацию криптовалют как безопасного и неконтролируемого государствами способа хранения своих активов.
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ерунда какая то крипта вроде анонимная валюта и все такое а в результате оказывается что криптобиржы хранян данные по крвйней мере о геолокации пользователя (ю
. Где хваленная анлнимность ?
так биржа это частная шарашка которая делает пользование супер-неудобной технологией блокчейн чуть удобнее. анонимность блокчейна на месте, только на ней экосистему для нормисов принципиально невозможно построить из-за муторности. это как если бы для оплаты на кассе в пятёрочке нужно было бы каждый раз на месте разворачивать комплекс старлинк чтобы подключиться к нужному анонимному серверу.