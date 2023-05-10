Дочерняя структура «Сбера» – «Сбертех» – подала заявку в реестр отечественного программного обеспечения на регистрацию собственной серверной операционной системы Platform V SberLinux OS Server. Из заявки следует, что Platform V SberLinux OS Server – это серверная ОС. Такие ОС позволяют управлять инфраструктурой, обеспечивать виртуализацию оборудования (т. е. наглядное представление информации об использовании вычислительных мощностей серверов), а также разворачивать прикладные сервисы и ПО в облаке. Они рассчитаны на одновременную работу множества пользователей или сервисов, в связи с этим к ним предъявляется больше требований с точки зрения надежности и отказоустойчивости, безопасности, а также масштабирования.

Речь идет про облачную платформу, в которой будут развернуты сервисы «Гостеха», объясняет партнер департамента управленческого консалтинга компании ДРТ (в прошлом – подразделение «Делойт» в России) Сергей Кудряшов. «Гособлако создается на базе ЦОДов «Ростелекома», на серверах которого будет развернут «Гостех». Таким образом, ведомству не придется держать свои ЦОДы под эти системы, они будут доступны ему как сервис», – рассуждает Кудряшов. Необходимость регистрировать новое ПО в реестре связана с тем, что все технологии, которые используются в гособлаке, должны быть в этом перечне, напоминает он. Помимо вновь зарегистрированной ОС, в реестр отечественного ПО уже включено около 40 продуктов Platform V «Сбертеха».

Запуск платформы «Гостех» был анонсирован еще в 2020 г., ее создание правительство поручило «Сберу». Она должна была объединить в себе разрозненные государственные информационные системы, которыми пользуются ведомства. «Гостех» представляет своего рода маркетплейс, на котором различные разработчики размещают свои продукты, а заказчик может выбирать нужные сервисы. Необходимость создания такой платформы была связана еще и с высокой долей иностранного ПО в госсистемах: еще в 2021 г. в отдельных классах ПО, используемых в госинформсистемах, иностранные продукты составляли больше половины. С 1 апреля 2023 г. федеральные госинформсистемы должны создаваться на базе «Гостеха».