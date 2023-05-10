Стал известен размер "инфраструктурного платежа", который Почта России предлагает взимать с крупных участников рынка электронной коммерции. Соответствующий законопроект уже подготовлен к рассмотрению. Почта хочет 0,5% от квартального оборота товаров игроков с ежегодной выручкой от 1 млрд рублей.

По финансовой отчётности компаний общий квартальный оборот тройки лидирующих маркетплейсов можно грубо оценить в триллион рублей (WИB за 3 квартал 2022 - 471,3 млрд руб, GMW Ozon за 4 квартал 296 млрд рублей, Яндекс.Маркет отдельно оборот не раскрыл). Полпроцента от этой суммы - 5 млрд рублей. Содержание сети отделений обходится Почте России в 29 млрд рублей в год.

О том, что Почта России попросила компенсировать "затраты на предоставление социально значимых услуг в отдаленной и сельской местности", рассказывал ещё в середине апреля глава Минцифры Максут Шадаев. Он пообещал, что это будет "механизм внебюджетной компенсации", как в телеком-отрасли. Отчислять на отделения будут "участники рынка доставки товаров", под это определение попадают не только магазины и маркетплейсы, но и логистические операторы.

За "Почтой России" предлагается закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции, обязанного обеспечить для граждан равную доступность товаров e-commerce и их гарантированную доставку на всей территории России. Такой механизм позволит одновременно обеспечить доступность для граждан товаров e-commerce на всей территории страны, а также даст компании возможность выполнения обязательств по поддержанию и функционированию сети почтовых отделений, задействованной для доставки товаров электронной коммерции. Эти предложения гендиректор "Почты России" Михаил Волков изложил в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву, сказал источник "Интерфакса". Волков также указал, что "Почта России" работает по всей стране, включая удаленные и труднодоступные поселения, ее сеть насчитывает более 38 тысяч отделений, которая экономически убыточна из-за высокой стоимости инфраструктуры и неконкурентных условий работы. Сократить сеть отделений компания, согласно законодательству, не может, а ее содержание обходится "Почте" в соответствии с утвержденными государством нормативами в 29 млрд рублей.

UPD: Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила против введения такого сбора.