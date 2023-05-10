Стал известен размер "инфраструктурного платежа", который Почта России предлагает взимать с крупных участников рынка электронной коммерции. Соответствующий законопроект уже подготовлен к рассмотрению. Почта хочет 0,5% от квартального оборота товаров игроков с ежегодной выручкой от 1 млрд рублей.
По финансовой отчётности компаний общий квартальный оборот тройки лидирующих маркетплейсов можно грубо оценить в триллион рублей (WИB за 3 квартал 2022 - 471,3 млрд руб, GMW Ozon за 4 квартал 296 млрд рублей, Яндекс.Маркет отдельно оборот не раскрыл). Полпроцента от этой суммы - 5 млрд рублей. Содержание сети отделений обходится Почте России в 29 млрд рублей в год.
О том, что Почта России попросила компенсировать "затраты на предоставление социально значимых услуг в отдаленной и сельской местности", рассказывал ещё в середине апреля глава Минцифры Максут Шадаев. Он пообещал, что это будет "механизм внебюджетной компенсации", как в телеком-отрасли. Отчислять на отделения будут "участники рынка доставки товаров", под это определение попадают не только магазины и маркетплейсы, но и логистические операторы.
За "Почтой России" предлагается закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции, обязанного обеспечить для граждан равную доступность товаров e-commerce и их гарантированную доставку на всей территории России.
Такой механизм позволит одновременно обеспечить доступность для граждан товаров e-commerce на всей территории страны, а также даст компании возможность выполнения обязательств по поддержанию и функционированию сети почтовых отделений, задействованной для доставки товаров электронной коммерции.
Эти предложения гендиректор "Почты России" Михаил Волков изложил в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву, сказал источник "Интерфакса". Волков также указал, что "Почта России" работает по всей стране, включая удаленные и труднодоступные поселения, ее сеть насчитывает более 38 тысяч отделений, которая экономически убыточна из-за высокой стоимости инфраструктуры и неконкурентных условий работы. Сократить сеть отделений компания, согласно законодательству, не может, а ее содержание обходится "Почте" в соответствии с утвержденными государством нормативами в 29 млрд рублей.
UPD: Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила против введения такого сбора.
"Подобный подход неприемлем в принципе ни в одной из отраслей. Не должны одни коммерческие предприятия скидываться на поддержание других коммерческих предприятий. Компании электронной коммерции постоянно инвестируют средства в развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, развитие своих сервисов, логистики, в своих клиентов - это является прямой инвестицией в российскую экономику", - сказал президент АКИТ.
Он уверен, что данная мера окажет критическое влияние на рынок электронной коммерции, который до сих пор находится в стадии инвестиций. "Данный сбор сделает возврат инвестиций ещё более отдаленным, что совершенно негативно скажется на информационной безопасности и проектах цифровизации страны. Более того, не приведет к снижению цен, не улучшит доставку, не увеличит ассортимент", - сказал Соколов.
В случае введения инфраструктурного сбора последствия могут быть "катастрофическими" - вплоть до закрытия некоторых онлайн-проектов, считает глава ассоциации.
При этом, по его мнению, предложенная мера не поможет повысить эффективность бизнеса "Почты России" и не направлена на улучшение ситуации с доставкой товаров в отдаленные поселения. "От того, что онлайн-рынок будет субсидировать убыточные отделения "Почты", люди в этих регионах не будут заказывать больше товаров", - отметил Соколов.
По его мнению, расчет размера сбора от выручки компаний является некорректным. "У вас может быть многомиллиардная выручка и убыток. И этот убыток будет увеличиваться за счёт взноса", - пояснил Соколов.
"Объем платежей в любом случае будет постоянно недостаточен для покрытия дефицита бюджета "Почты". Та регуляторная поддержка, которая уже оказывается и планирует оказываться за счет других участников рынка, не привела к позитивным результатам для "Почты", хотя явным образом ограничила работу других компаний", - добавил глава АКИТ.
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Скорее увидим ПВЗ маркетплейсов в посёлках от 1000 человек, чем работающее там отделение почты.