По данным Kartoteka.ru, голландская компания Yandex N.V. учредила ООО Яндекс.Технологии в мае. Гендиректором компании стал Андрей Стыскин, руководитель качества поиска в «Яндексе», который трудится в компании уже больше десяти лет. От своей текущей должности Стыскин отказываться не станет.

Это не новое бизнес-направление, а продолжение реорганизации, которая началась еще в 2015 году, сказала «Роем!» представительница компании. Два года назад «Яндекс» создал самостоятельные бизнес-юниты Яндекс.Маркет, Яндекс.Такси и Яндекс.Вертикали, в которые входят классифайды компании.

По словам представительницы, компания не планирует привлекать в новую дочку инвестиции, как это происходит с Я.Такси, т.к. эта компания создаётся для того, чтобы перевести туда разработчиков. «Открытие ООО Яндекс.Технологий — это, по сути, формальное закрепление процессов взаимодействия нашей разработки с разными частями нашего бизнеса не только в России, но и в других странах присутствия», — сказала она. «Если говорить о количестве человек, которые переводятся, то этот вопрос пока не решён», — добавила представительница.