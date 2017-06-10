«Открытие Холдинг» и Otkritie Investments Cyprus Ltd объявили о намерении направить оферту о выкупе 55% платёжной системы Qiwi. Возможный покупатель готов заплатить премию в 19% к сегодняшней цене компании, общий объём сделок может составить до $694 миллионов, передал «Интерфакс». Оферту получат все держатели акций Qiwi класса «Б». Ранее в июне предправления банка «ФК Открытие» и зампред правления Евгений Данкевич и Елена Будник стали членами совета директоров Qiwi. Владеющая контрольным пакетом Qiwi Saldivar Investments Ltd, через главного исполнительного директора Сергея Солонина, пояснила, что вхождение Данкевича и Будник в совет директоров связано с расширением сотрудничества компаний. Структуры «Открытия» стали акционерами Qiwi в 2015 г., когда передали ей систему денежных переводов Contact и процессинговую систему «Рапида» в обмен примерено на 9,3% в капитале компании (к 2017 доля стала незначительно меньше).

В структуры «Открытия» входит одноимённый банк, проекты «Рокетбанк», банк «Точка», страховой бизнес, компании продающие услуги на финрынках в сфере брокерских и дилерских операций и другие активы. Крупнейший акционер и руководитель финансовой группы «Открытие» — Вадим Беляев, один из миноритариев — Александр Мамут, владелец компаний группы Rambler&Co. В начале июня основатель Qiwi Андрей Романенко объявил, что он дораспродал свою долю компании и ушёл из совета директоров Qiwi. В группу Qiwi входит платёжная система, вышеупомянутые «Рапида» и Contact, банк (обслуживает ПС и выпускает карту рассрочки «Совесть»), сервис по приёму платежей для e-commerce и менее известные проекты. C весны 2017 года группа (с помощью партнёра «Штрих-М») готовится выйти на рынок кассовых аппаратов. Гендиректор и основной акционер группы Qiwi — упомянутый выше Сергей Солонин.