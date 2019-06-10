Коммерческий директор Яндекса Леонид Савков рассказал «Коммерсанту», что поисковик возобновит взаимодействие с измерителем Mediascopе. Компании ищут способ сбора статистики, но не счётчики, которыми поисковик пользовался до весны 2019 года. Mediascope Webindex, построенный на данных счётчиков, был основным инструментом медиаизмерений, генерирующим продажи рекламы в Рунете. За присутствие в Webindex интернет-проекты выплачивают вознаграждение Mediascope, его размеры определяются индивидуально.

У Яндекса есть собственная статистическая система рейтинг Яндекс.Радар, однако к ней скептически относятся в Mail.ru Group, так как сомневаются в непредвзятости платформы. Яндекс считает, что счётчики угрожают данным пользователей, возможно их заменит пользовательская панель Mediascope, которую согласятся использовать до 10 тысяч пользователей компьютеров и смартфонов. Второй вариант предполагает, что счётчики будут работать внутри закрытого контура Яндекс.Облако.

«Оба метода дают информацию по рекламным кампаниям и позволяют соблюсти приватность. Так мы решаем задачу рекламодателей, но не несем риски для пользователей», — объяснил Леонид Савков.