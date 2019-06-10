Главный исполнительный директор Huawei Го Пин обсуждал с министром цифрового развития и связи РФ Константином Носковым возможный переход китайских смартфонов на Sailfish, рассказали The Bell два источника, знающих о переговорах.

Предыдущий министр Николай Никифоров ещё в 2016 году предположил, что объёма российского рынка недостаточно для создания «своих» операционных систем и жизнеспособная система должна быть востребована сразу в нескольких странах. Через год к разработке подключились китайцы из Sailfish China, но за прошедшие годы телефоны на Sailfish распространения так и не получили.

Весной 2018 года поменялся основной владелец у разработчиков альтернативной ОС — 75% разработчика у структур предпринимателя Григория Берёзкина купил государственный Ростелеком.

В мае 2019 года из-за американских санкций Huawei потеряли право доступ к Google Mobile Services для Android. Китайские аналоги у платформы есть, но иностранцам такие телефоны точно пока не нужны.