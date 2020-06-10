За созданием сайта, обеспечивающего «возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости», проследит премьер Мишустин, согдасно поручению президента Путина. Седьмого июня были утверждены поручения по итогам совещания о ситуации на рынке труда.

На сайте можно будет не только искать и предлагать работу и подработку, но и «оформлять соответствующие правоотношения» -- удалённо наняться или уволиться. Президент хочет развития «услуг по трудоустройству в электронной форме».

В ближайшее время стоит ожидать изменений в российском законодательстве, «направленных на совершенствование дистанционных форм труда работников, а также на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений».

Тем временем, акции HeadHunter Group PLC на NASDAQ выросли к 5 июня на 80% после того, как компания 1 июня отчиталась о финансовых результатах первого квартала года (позже рост скорректировался, но остаётся заметным). Из-за ситуации с коронавирусом, которая совпала с сезонным спадом в найме, доход от основной деятельности упал на 19%.

Компания рассказала о росте среди кандидатов процента «качественных синих воротничков», особенно в онлайн-ритейле, екоммерсе, доставке и здоровье. Уже в мае рынок труда начал восстанавливаться.