Яндекс опубликовал вакансию «безопасного водителя автономных автомобилей» с локацией в Детройте, штат Мичиган. Компания открывает новый офис занимающегося беспилотниками подразделения в городе Энн-Арбор, седьмом по населению в штате. Там же в 1971—2002 годах работало издательство «Ардис Паблишинг». Оно издавало русскую литературу в оригинале и переводах, в том числе книги, которые в СССР не пропускала цензура.

Оператор беспилотника нужен для того, чтобы контролировать и оценивать его работу, а также для того, чтобы пустой автомобиль не нарушал законодательное требование об обязательном человеке за рулём. Операторам будут платить $20 в час при найме фулл-тайм. Они должны иметь американские водительские права, минимум семилетний опыт, и стаж безаварийного вождения.