Lynwood Investments объявила, что подаёт в калифорнийский суд иск к F5 Networks, нескольким сотрудникам «Рамблера» и двум инвестиционным компаниям -- E.Ventures и Runa Capital. Утверждается, что иск одобрен советом директоров «Рамблера». Lynwood требует возместить себе $750 убытков, связанных с тем, что сотрудники «Рамблера» в рабочее время создали веб-сервер Nginx и монетизировали его.

В декабре 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела против разработчиков Nginx, что вызвало масштабные протесты среди IT-специалистов. От «дела против Nginx» открестился «Сбербанк», а совет директоров «Рамблера» расторг договор с Lynwood Investments. Компания «стала единоличным обладателем прав требований и будет продолжать защищать свои законные интересы во всех юрисдикциях».

Уголовное дело в российской юрисдикции против разработчиков Nginx остаётся открытым, так как закрыть его по инициативе Lynwood, «Рамблера» или «Сбербанка» невозможно. Источники сообщают, что вариант с уголовным делом был первоначально выбран из соображений экономии: судиться в США очень дорого.