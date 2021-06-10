9 июня Яндекс.Драйв рассказал прессе об «устройстве для управления автопарком» для такси, грузовых, страховых и логистических компаний. «Патентованный блок следит за движением машин, составляет профили вождения, определяет нарушения правил, прогнозирует аварийные ситуации и расход топлива». Он уже протестирован на машинах Драйва и теперь будет продаваться российским и зарубежным компаниям, в первую очередь на рынках Европы и Ближнего Востока, давая значимую долю в выручке Драйва.
Цена будет зависеть от региона работы и набора функций: в Яндексе собираются протестировать разные бизнес-модели, включая подписку и лицензирование. «Основное отличие в том, что мы не просто собираем и отображаем данные (как большинство решений на рынке), а даём ответы: скоринг, прогнозы», подчеркнул глава «нерекламного Яндекса» Даниил Шулейко.
К другим сервисам можно отнести запущенный днем ранее сервис от Ростелекома, который анонсировал и принадлежащий ему телеком-оператор Tele2. Они предалагют бизнесам мониторинг и аналитику не только транспорта, но и разъездных сотрудников. В сервис входят «уведомления и подробные отчеты о маршрутах и остановках авто, о расходе топлива и скоростном режиме онлайн».
Датчики перемещения и состояния автопарка дают возможность выявлять склонных к риску водителей по манере их вождения и качеству эксплуатации транспортных средств. Также сервис помогает отслеживать техническое состояние автомобилей и своевременно выявлять неисправности. Кроме того, руководитель может отправлять сотрудникам сообщения, задачи, напоминания.
Сервис для координации работы разъездных сотрудников позволяет в режиме реального времени увидеть местоположение, обмениваться сообщениями, а также настроить автоматические отчеты. Специальное приложение собирает информацию о перемещении выездных сотрудников, количестве посещенных ими объектов и многое другое. Также клиентам доступна система автопланирования, которая распределит задачи автоматически с учетом всех важных критериев, таких как геозоны, графики работы, приоритеты. Для сотрудников доступно приложение на операционных системах iOS и Android.
Добавить Нет комментариев