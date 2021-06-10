9 июня Яндекс.Драйв рассказал прессе об «устройстве для управления автопарком» для такси, грузовых, страховых и логистических компаний. «Патентованный блок следит за движением машин, составляет профили вождения, определяет нарушения правил, прогнозирует аварийные ситуации и расход топлива». Он уже протестирован на машинах Драйва и теперь будет продаваться российским и зарубежным компаниям, в первую очередь на рынках Европы и Ближнего Востока, давая значимую долю в выручке Драйва.

Цена будет зависеть от региона работы и набора функций: в Яндексе собираются протестировать разные бизнес-модели, включая подписку и лицензирование. «Основное отличие в том, что мы не просто собираем и отображаем данные (как большинство решений на рынке), а даём ответы: скоринг, прогнозы», подчеркнул глава «нерекламного Яндекса» Даниил Шулейко.

К другим сервисам можно отнести запущенный днем ранее сервис от Ростелекома, который анонсировал и принадлежащий ему телеком-оператор Tele2. Они предалагют бизнесам мониторинг и аналитику не только транспорта, но и разъездных сотрудников. В сервис входят «уведомления и подробные отчеты о маршрутах и остановках авто, о расходе топлива и скоростном режиме онлайн».