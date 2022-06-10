Apple подалась в финтех. На своей недавней презентации корпорация анонсировала функцию рассрочки платежей в приложении Wallet. И в Bloomberg выяснили, что финансовую услугу будет предоставлять сама Apple. Для этого была создана отдельная компания Apple Financing со всеми необходимыми лицензиями для кредитной организации. У Affrim и Klarna появился конкурент.

Финтех такого типа любит технологический крупняк, потому что они быстро переключают транзакционные потоки на провайдера BNPL, что позволяет требовать от продавцов комиссию за привод покупателей и зарабатывать на этом.