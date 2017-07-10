«Сбербанк» отсудил у «Юлмарта» 782 млн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда. Иск о взыскании 706,7 млн рублей долга и 76,9 млн рублей пеней был подан в январе этого года. «Банк продолжает взыскание понесенных убытков с компании и ее акционеров в рамках судебных процессов, а также оспаривает ряд незаконных действий, целью которых было инициирование банкротства НАО “Юлмарт”», - рассказал представитель «Сбербанка». Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, который представляет интересы онлайн-ритейлера заявил изданию, что решение «обязательно будет обжаловано».