Пять издательских домов, которые входят в Союз издателей «ГИПП», создали агентство «Рекламный альянс издателей» (РАИ) для продажи рекламы на сайтах своих изданий. Об этом «Роем!» рассказали представители агентства. Учредители будут выставлять на продажу трафик интернет-площадок, который не был реализован в собственных сделках. Консолидированный инвентарь будут продавать по модели программируемых закупок (programmatic buying). Планируется, что в дальнейшем будут работать также по модели programmatic-direct.

В альянсе участие приняли такие ИД, как «Аргументы и факты», «Бурда», «Вечерняя Москва», «Российская газета» и «Собеседник» с площадками Aif.ru, Burdastyle.ru, Lisa.ru, RBTH.ru, Rg.ru, Verena.ru, vm.ru и sobesednik.ru. Также ведутся переговоры о возможном участии в Альянсе нескольких крупных издательских домов. В их числе — Independent Media.

Издатели будут распределять прибыль пропорционально рекламному трафику, реализованному в рамках проекта. В совет директоров РАИ входят руководители всех ИД. Гендиректором альянса назначена исполнительный директор Союза писателей «ГИПП» Елена Шитикова.

«В краткосрочной перспективе мы ставим перед нашей компанией цель занять 20% сегмента прямых сделок в течение 2018 года. Альянс несет и политическую нагрузку: мы планируем расширяться, предлагая работающим на российском рынке издательским домам агрегировать рекламные возможностей своих медиаресурсов, чтобы эффективно противостоять транснациональным цифровым гигантам», — сообщает Шитикова.

Два года назад российские медиа-специалисты, тогда на западном примере, сомневались, что союз медиа против интернет-сервисов может быть эффективным. В частности Василий Гатов утверждал, что «В российской медиа-среде время рекламных альянсов еще не пришло». Павел Власов-Мрдуляш, гендиректор СМИ2 говорил, что западные альянсы слишком маленькие: «Во первых, они даже близко не сопоставимы по объему инвентаря, и в будущем это не изменится. Во вторых, у СМИ недостаточно информации о своих пользователях для таргетированных продаж — что бы они не говорили о перекрестном обмене данными в рамках своей DMP, Google и Facebook знают свою аудиторию принципиально лучше».