Компания VisionLabs, специализирующаяся на технологиях распознавания изображений, запустила подразделение анализа и синтеза лиц. Заниматься разработкой продуктов новой линейки будет экс-глава направления нейросетей «Яндекса» Александр Чигорин. Технической частью проекта занимается профессор исследовательского института INRIA Иван Лаптев. Кроме того, директором по продуктам VisionLabs стал Олег Данилов, ранее в течение пяти лет отвечавший за продуктовый маркетинг в Mail.ru Group.

Новое подразделение компании займется исследовательской деятельностью в области анализа лиц, поиском сценариев применения технологий и реализацией коммерческих проектов на их основе, уточнил гендиректор VisionLabs Александр Ханин. Среди них — анализ динамики лиц, выпуск масок и синтез фотореалистичных анимированных 3D-аватаров. Первым клиентом компании по новому продуктовому направлению был Mail.ru Group, которому VisionLabs продала свой SDK, на основе которого создавались маски в видеозвонках ICQ и «историях» «ВКонтакте».