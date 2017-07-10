Компания VisionLabs, специализирующаяся на технологиях распознавания изображений, запустила подразделение анализа и синтеза лиц. Заниматься разработкой продуктов новой линейки будет экс-глава направления нейросетей «Яндекса» Александр Чигорин. Технической частью проекта занимается профессор исследовательского института INRIA Иван Лаптев. Кроме того, директором по продуктам VisionLabs стал Олег Данилов, ранее в течение пяти лет отвечавший за продуктовый маркетинг в Mail.ru Group.
Новое подразделение компании займется исследовательской деятельностью в области анализа лиц, поиском сценариев применения технологий и реализацией коммерческих проектов на их основе, уточнил гендиректор VisionLabs Александр Ханин. Среди них — анализ динамики лиц, выпуск масок и синтез фотореалистичных анимированных 3D-аватаров. Первым клиентом компании по новому продуктовому направлению был Mail.ru Group, которому VisionLabs продала свой SDK, на основе которого создавались маски в видеозвонках ICQ и «историях» «ВКонтакте».
У «ВКонтакте» также есть совместный проект с одним из конкурентом VisionLabs компанией NTechLab. Последняя запустила сервис FindFace, позволяющий искать фото человека из соцсети по одному его снимку. Правда пока подобные сервисы остаются для игроков рынка биометрии скорее инструментом привлечения внимания, а основные клиенты — это b2b-рынок, например производители сотовых телефонов, использующие биометрию для разблокировки смартфонов и платежей, крупные банки
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