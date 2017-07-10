Владелец контрольного пакета акций TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф Банка») Олег Тиньков планирует увеличить свою долю участия в группе и приобрести ее глобальные депозитарные расписки на сумму до $30 млн, говорится в сообщении на сайте группы.

С рентабельностью капитала выше 43% мы являемся одним из самых прибыльных банков в России и в мире. Новые не кредитные направления бизнеса, которые мы запустили в течение последних трех лет, включая сервис для малого и среднего бизнеса, ипотечную платформу, расчетные счета и инвестиционные услуги, выходят на точку безубыточности уже в этом году. Я уверен в дальнейшем росте компании и считаю, что сейчас самое правильное время увеличить в ней свою долю, — прокомментировал Олег Тиньков.

Чистая прибыль TCS Group по МСФО по итогам первого квартала 2017 года выросла в 1,8 раза в годовом выражении и составила 3,4 миллиарда рублей. В начале июля «Тинькофф Банк» начал развитие собственной сети банкоматов, первый из них уже установили в Москве. Председатель правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз рассказал на презентации отчетности за первый квартал 2017 года, что новые направления деятельности компании, такие как услуги в сегменте МСБ, дебетовые карта и ипотечная платформа, в ближайшее время выйдут на уровень безубыточности.