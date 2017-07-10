Упал egrul.nalog.ru и «НДС-офис интернет-компаний»


Сайт Единого государственного реестра юридических лиц перестал работать утром 10 июля. egrul.nalog.ru недоступен по наблюдениям пользователей из разных регионов России и по данным сервиса downforeveryoneorjustme.com. При этом доступен вышестоящий сайт Федеральной налоговой службы nalog.ru. Однако параллельно недоступны такие проекты в поддоменах службы, как, например «НДС-офис интернет-компаний», периодически выводится сообщение об ошибке при обращении к сайту «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства».

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    Альтер Эго

    ФНС объяснила сбои в работе ЕГРЮЛ плановыми техническими работами

    «В связи с проведением плановых технологических работ по оптимизации интерактивных сервисов в период с 08.07.2017 по 11.07.2017 будет наблюдаться временная нестабильная работа интерактивных сервисов ФНС России (в том числе сервисы «Получение сведений из ЕГРЮЛ», «Федеральная Информационная Адресная Система», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»)», — говорится в сообщении ФНС.

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