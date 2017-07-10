Сайт Единого государственного реестра юридических лиц перестал работать утром 10 июля. egrul.nalog.ru недоступен по наблюдениям пользователей из разных регионов России и по данным сервиса downforeveryoneorjustme.com. При этом доступен вышестоящий сайт Федеральной налоговой службы nalog.ru. Однако параллельно недоступны такие проекты в поддоменах службы, как, например «НДС-офис интернет-компаний», периодически выводится сообщение об ошибке при обращении к сайту «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства».

Личные кабинеты юл и ип у них тоже валяются, ещё с субботы — Vladimir Andreev 🐥 (@Kassiy9) July 10, 2017