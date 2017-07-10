Ирина Малкова объявила, что перестаёт возглавлять редакцию издания Republic (экс Slon.ru). Одновременно уходят её заместители: Пётр Мироненко и Павел Миледин, уточнило ВВС. Редакцию снова возглавит Максим Кашулинский (главред до 2016, затем издатель в проекте). Малкова не раскрыла, чем займётся.

Малкова стала главредом в августе 2016 года и пришла в Slon.ru с должности замглавреда РБК, одновременно в издание пришли двое других выходцев из РБК — Миледин и Мироненко. Чуть ранее в мае 2016 из РБК ушли шеф-редактор российского медиахолдинга РБК Елизавета Осетинская, главный редактор информагентства РБК Роман Баданин и главный редактор газеты РБК Максим Солюс, а затем ушли и другие авторы. Казалось, что майское переформатирование РБК укрепило штат в СМИ Александра Винокурова — в «Дожде» и Slon.ru (ныне Republic).