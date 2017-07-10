Американские издатели обратятся с просьбой к Конгрессу предоставить им право вести коллективные переговоры с представителями интернет-индустрии, такими как Google и Facebook. Специальное разрешение Конгресса для этого необходимо, поскольку антимонопольное законодательство США запрещает представителям одной индустрии формировать подобные альянсы. Интересы СМИ представляет американская ассоциация «Альянс новостных медиа», в которую входят около 2 тысяч новостных организаций США и Канады, в том числе издатели газет, как The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, а также новостного агентства Dow Jones.
Традиционные издатели обеспокоены тем, что проигрывают рынок. По данным Pew Research Center, доля Facebook и Google на рынке американской цифровой рекламы сейчас составляет примерно 70%, объем этого рынка — $73 млрд. При этом рекламная выручка газет США по итогам 2016 года составила лишь $18 млрд. Facebook и Google сами не создают контент, не платят корреспондентам и не занимаются фактчекингом, при этом их доходы растут за счет текстов, создаваемых традиционными медиа. Даже эта новость, появившаяся в WSJ под paywall, легко находится в открытом доступе в Facebook.
Два года назад российские медиа-специалисты, тогда на примере объединения в альянс The Guardian, Financial Times, CNN International, Reuters и the Economist сомневались, что союз медиа против интернет-сервисов может быть эффективным.
Издатели пока сами точно не поняли, чего именно они хотят от Facebook и Google. Речь идет о возможности «создать новую модель цифровой дистрибуции контента», которая «позволит традиционным медиа поддерживать высокие стандарты журналистики». Сами представители интернет-индустрии тоже делают шаги навстречу традиционным СМИ. Например в начале этого года Facebook объявила о запуске проекта Facebook Journalism, в рамках которого предполагается расширить сотрудничество как с традиционными СМИ, так и с простыми пользователями, готовыми создавать контент в жанре гражданской журналистки.
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Если перевести на нормальный язык мы хотим приоритетные позиции и больше траффика, но не хотим за это ничего платить. Интересно провести эксперимент. Убрать из поиска и из социальных сетей несколько крупных СМИ. Как быстро они загнуться? Думаю года полтора продержаться.
В старые добрые времена газеты закричали уже на следующий день:
Бельгийское «РАО» вынесло национальные газеты из индекса Google → Roem.ru
Бельгийский суд занял сторону авторского агентства Copiepresse в их споре с Google News. Однако клиенты агентства оказались разочарованы результатом, сообщает Associated Press. […] агентство продавало доступ к статьям или отрывкам из них и рассчитывало получать соответствующие отчисления c Google News […] После судебного решения Google просто отказался выдавать линки на сайты партнёров агнества. […] Полное удаление газетных материалов Copiepresse со всех сервисов компании — это защита от потенциального преследования.