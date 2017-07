Американские издатели обратятся с просьбой к Конгрессу предоставить им право вести коллективные переговоры с представителями интернет-индустрии, такими как Google и Facebook. Специальное разрешение Конгресса для этого необходимо, поскольку антимонопольное законодательство США запрещает представителям одной индустрии формировать подобные альянсы. Интересы СМИ представляет американская ассоциация «Альянс новостных медиа», в которую входят около 2 тысяч новостных организаций США и Канады, в том числе издатели газет, как The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, а также новостного агентства Dow Jones.

Традиционные издатели обеспокоены тем, что проигрывают рынок. По данным Pew Research Center, доля Facebook и Google на рынке американской цифровой рекламы сейчас составляет примерно 70%, объем этого рынка — $73 млрд. При этом рекламная выручка газет США по итогам 2016 года составила лишь $18 млрд. Facebook и Google сами не создают контент, не платят корреспондентам и не занимаются фактчекингом, при этом их доходы растут за счет текстов, создаваемых традиционными медиа. Даже эта новость, появившаяся в WSJ под paywall, легко находится в открытом доступе в Facebook.

Два года назад российские медиа-специалисты, тогда на примере объединения в альянс The Guardian, Financial Times, CNN International, Reuters и the Economist сомневались, что союз медиа против интернет-сервисов может быть эффективным.

Издатели пока сами точно не поняли, чего именно они хотят от Facebook и Google. Речь идет о возможности «создать новую модель цифровой дистрибуции контента», которая «позволит традиционным медиа поддерживать высокие стандарты журналистики». Сами представители интернет-индустрии тоже делают шаги навстречу традиционным СМИ. Например в начале этого года Facebook объявила о запуске проекта Facebook Journalism, в рамках которого предполагается расширить сотрудничество как с традиционными СМИ, так и с простыми пользователями, готовыми создавать контент в жанре гражданской журналистки.