В ООО «Изнекст-авто», которое управляет интернет-магазином автозапчастей IsNext.ru, решили ликвидировать организацию, пишет Oborot.ru со ссылкой на ЕГРЮЛ и Контур.Фокус. Как отметил портал, на странице «ВКонтакте» IsNext сообщил, что доступ к его сервисам «может быть временно ограничен» из-за технических работ. По словам раздосадованных покупателей в соцсетях в июле, офисы компании в Москве, Петербурге и других городах закрылись, а деньги клиентам за неисполненные заказы пока не вернули.

В январе 2017 года сооснователь Exist.ru Владислав Доморацкий продал своему бывшему партнеру Юрию Буковникову долю в «А+А Эксист-Инфо», владевшей сайтом Exist.ru, однако остался совладельцем «Эксист-М», на который были записаны точки продаж и который управлял логистическими операциями. Затем 70% «А+А Эксист-Инфо» приобрела совладелица транспортной компании «Желдорэкспедиция» Евгения Назарова. Как уточнял представитель Доморацкого, «Эксист-М» обслуживала более 90% заказов и клиентов Exist.ru, и клиентская база не была предметом сделки с Буковниковым. На базе инфраструктуры «Эксист-М» Доморацкий запустил проект IsNext, также специализирующийся на торговле запчастями.

В октябре 2017 года акционеры ООО «Эксист-М», оператор Isnext.ru, и ООО «КарсМаркет» приняли решение о ликвидации компаний. Акционеры компании рассказали «Коммерсанту», что проект «показал неплохую динамику», но «значительные социальные обязательства перед сотрудниками компании не позволили бизнесу в плановый срок выйти на безубыточность». Продавцы искали инвестора, который помог бы погасить долги.

В декабре обслуживающая ОАО РЖД Группа ВГС заинтересовалась покупкой бизнеса IsNext. В результате сделки покупатель получил бы сайт, бизнес-активы ритейлера, включая 110 магазинов и пунктов выдачи товаров по всей стране, доступ к клиентской базе, насчитывающей около 1 млн физических и юридических лиц, а также складской терминал в Московской области.