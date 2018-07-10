В ООО «Изнекст-авто», которое управляет интернет-магазином автозапчастей IsNext.ru, решили ликвидировать организацию, пишет Oborot.ru со ссылкой на ЕГРЮЛ и Контур.Фокус. Как отметил портал, на странице «ВКонтакте» IsNext сообщил, что доступ к его сервисам «может быть временно ограничен» из-за технических работ. По словам раздосадованных покупателей в соцсетях в июле, офисы компании в Москве, Петербурге и других городах закрылись, а деньги клиентам за неисполненные заказы пока не вернули.
В январе 2017 года сооснователь Exist.ru Владислав Доморацкий продал своему бывшему партнеру Юрию Буковникову долю в «А+А Эксист-Инфо», владевшей сайтом Exist.ru, однако остался совладельцем «Эксист-М», на который были записаны точки продаж и который управлял логистическими операциями. Затем 70% «А+А Эксист-Инфо» приобрела совладелица транспортной компании «Желдорэкспедиция» Евгения Назарова. Как уточнял представитель Доморацкого, «Эксист-М» обслуживала более 90% заказов и клиентов Exist.ru, и клиентская база не была предметом сделки с Буковниковым. На базе инфраструктуры «Эксист-М» Доморацкий запустил проект IsNext, также специализирующийся на торговле запчастями.
В октябре 2017 года акционеры ООО «Эксист-М», оператор Isnext.ru, и ООО «КарсМаркет» приняли решение о ликвидации компаний. Акционеры компании рассказали «Коммерсанту», что проект «показал неплохую динамику», но «значительные социальные обязательства перед сотрудниками компании не позволили бизнесу в плановый срок выйти на безубыточность». Продавцы искали инвестора, который помог бы погасить долги.
В декабре обслуживающая ОАО РЖД Группа ВГС заинтересовалась покупкой бизнеса IsNext. В результате сделки покупатель получил бы сайт, бизнес-активы ритейлера, включая 110 магазинов и пунктов выдачи товаров по всей стране, доступ к клиентской базе, насчитывающей около 1 млн физических и юридических лиц, а также складской терминал в Московской области.
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Это не кроссбордер виноват, нет!
Просто очередные «глупые» акционеры, своими разногласиями потопили очередной «успешный» интернет-магазин.
Стремление властей упорно не заниматься налогообложением кроссбордера мне искренне не понятно, сначала думал, что просто не хотят руки марать на стрижке свиньи, визгу много, толку мало.
Вроде визга не боятся:
https://www.kommersant.ru/doc/3682555
Тогда чего медлят с закрытием огромной дыры на границе под названием кроссбордер, непонятно…
Это она для вас дыра, а для кого то кормушка, потому и не закрывают…
Им же без разницы коммерсы какой национальности будут собирать дань с населения? Главное чтобы заносили в нужные карманы…
Китайцы централизованы, сами приносят, да еще вчерную и куда скажут и плевать им на санкции и политику, а за нашими надо с ФНС по всей стране бегать налоги собирать, да потом еще схемы придумывать как их куда нужно переместить…
>Китайцы централизованы, сами приносят
Вы слишком упрощаете, «сами приносят» это уровень страшнова, не более.
Я думаю у вопроса три стороны:
1. Борьба с контрабандой.
После развала СССР мы лишись оборудованной границы, бороться с контрабандой силами таможни стало невозможно.
Кроссбордер может быть одной частью клещей — разорить мелких и средних продавцов контрабанды. Вторая часть клещей — онлайн кассы.
2. Демографический голод, уже не хватает рабочих рук. Торговля самая большая емкость рабочей силы, возможно ее решили потрясти. Не гос. служащих же сокращать, они лояльны власти в отличии от торгашей и их тяжелее использовать в реальной экономике.
3. Все-таки, боятся «стричь свинью» и еще ударить по почте, которая уже разучилась работать с российскими компаниями, вравда и китайцы ими не очень довольны:
https://www.kommersant.ru/doc/3661275
Нет, это вы все сильно усложняете. Речь не шла конечно о прямых чемоданчиках или «коробках из-под ксерокса», но в условиях глобальной изоляции Китай для режима сами знаете кого остается единственным крупным партнером. И финансирование на уровне вливания в инфраструктурные проекты, госбанки и ведущие ресурсные компании оно не просто так появляется, открытие границ и предоставление преференций в торговле одна из разменных карт в этой большой игре, думаю не самая значительная, но все же
А детский лепет про демографию, боязнь загнобить почту, про какую то там рабочую силу и прочее оставьте для советских газет… Главу клана интересует только прибыль и влияние, а не судьба рядовых бойцов
Вы китайские запчасти чтоль на свои тачки ставите?!
>Вы китайские запчасти чтоль на свои тачки ставите?!
Кроссбордер это только Китай?
Если не срочно, то любую запчасть, любого производителя можно заказать на ebay в два раза дешевле.
А ты пробовал? А то я надысь даже батарейку для ноута ссыканул там заказывать, такая свалка китайчатины, хз что в реале подсунут… Что уж говорить про автомобильные узлы, которые вообще неизвестно, как потом проверить на подлинность. Тут в местных-то магазинах на подделку нарваться как здрасти, но хотя бы к ним потом можно прийти и рожицей макнуть.
90% запчастей себе заказываю или на ебай или на квадратек. На ебай в фильтре выключаешь китайских продавцов и все хокей, за много лет, ни разу на подделку не нарвался.
Конечно же, дело не в тотально неудачной попытке внедрить SAP, после которой резко вырос срок выполнения заказов и начался отток пользователей к конкурентам.
Конечно же, клиенты autodoc.ru, выросшего аккурат в противофазе падению exist.ru (когда-то лучшего), все, как один, не пользуются кроссбордером.
>Конечно же, дело не в тотально неудачной попытке внедрить SAP, после которой резко вырос срок выполнения заказов и начался отток пользователей к конкурентам.
До сих пор в сказки верите?
Срок выполнения заказа увеличивается, когда падают обороты.
У каждого поставщика есть минимум заказа, чтоб получить нормальную цену. Многие вообще не отгружают меньше какой-то суммы. Так увеличиваются сроки, пока не наберется нужный объём для одного поставщика. Но кто в этом признаётся?
>все, как один, не пользуются кроссбордером.
Ссылочной на исследование не поделитесь?
Многие перетекли к мелким игрокам типа v8spb, которые активно пользуются кроссбордером, по крайней мере, серыми импортерами типа СДЕКа. Они всем желающим предлагает доставку без растаможки, как раз с помощью механизма кроссбордера. Главное, чтоб одна коробка была легче 30 кг и дешевле 1000 евро, кол-во коробок не ограниченно. Они сами подставляют разных физиков в качестве получателей для каждой коробки, эти физики по докам получают ваши коробки в РФ, потом всю партию передают вам.
Самое смешное, тот же сдек (полно таких контор) вообще не шифрует свою контрабандисткую деятельность. Они мне предлагали эту услугу, я у сдека крупнейший клиент РО по доставки внутри РФ.
и т. д.) работаете? Они даже не поняли вопроса, я должен только передать китайцам нал за товар, остальное они берут на себя.
Я как легальный импортёр, заинтересовался, спрашиваю: какие доки для таможни делаете, с каким типом международного договора по инкатермс (фоб
>> я должен только передать китайцам нал за товар, остальное они берут на себя.
ну и замечательно. нафига лишнюю бюрократию никому ненужную разводить. В этом плане все правильно, поддерживаю, по сдэк даже помню удивился когда надо было оттутда сюда, а потом отсюда туда. Никаких проблем и волокиты.
Деньги-услуга и забыл.
>ну и замечательно. нафига лишнюю бюрократию никому ненужную разводить.
Я бы расстрелял топов сдека, они это заслужили, они убийцы российского производителя. Предоставляют китайским производителям возможность не платить у нас налоги, ставят нашего производителя в неравные условия. Убивают нашу экономику, мерзавцы.
> Я бы расстрелял топов сдека, они это заслужили, они убийцы российского производителя.
да да. а еще рептилоиды, пендосы, укроигил, и вообще все все все все вокруг.
Конечно правительство РФ никапли неувиновато!
>Конечно правительство РФ никапли неувиновато!
Виновато! Не расстреливает!
какого производителя то они убили руками сдека?
может, это такой производитель, что ему туда и дорога?
нормальный производитель — он сам свое правительство ставит, вапщето, в стране.
Абсурд, если допустим в сша какимто образом поставят администрацию, которая начнет душить свои предприятия, введет пенсию в 14 тыщ, при этом начнет воевать с канадой и мексикой, откроет рынок китацам полностью, почтальонам по 120 баксов в мес. и при этом будет править президент 20 лет.
Сосбно, еще не вечер, они и мундиаль будут проводить и везде лезут с армией и правит элита из родственников. Но.
У них есть бабки, а производители — в шоколаде. Поэтому особо не жужжат. Начинать надо с амуниции, (они вобще не лезли никуда почти 200 лет, пока не поперла сила как из квашни).
А начинать с величия — отключица пропаганда и величие испарится. Курса, глупее чем сегодня — небывало в стране никогда. Даже при крепостном праве — там по 5−10 детей в семьях и никто с голоду не помирал. Досих пор на том заделе едем.
> Срок выполнения заказа увеличивается, когда падают обороты.
обороты падали? тем более, самое лучшее время SAP внедрять.
>тем более, самое лучшее время SAP внедрять.
Как мертвому припарка.
30−40% преимущества в цене у иностранных торговцев из-за освобождения от уплаты налогов и пошлин, никаким SAP не перешибешь.