Кинотеатр Okko (группы Рамблер) назначил эксклюзивным букмекером для трансляций футбола Английской премьер-лиги (АПЛ) компанию «Олимп», сообщил «Коммерсант». Как утверждает источник издания, за исключительные права на трансляции в барах и пунктах приёма ставок «Олимп» заплатит Okko €18−22 млн за сезон. В свою очередь права на трансляцию матчей АПЛ обходятся структурам Александра Мамута лишь в €7 млн ежегодно.

Rambler Group выиграла у «Матч ТВ» аукцион на покупку прав весной 2019 года. С июля английский футбол станет доступен исключительно через рамблеровский Okko.Sport — новый проект интернет-кинотеатра под руководством экс-телевизионщика Владимира Стогниенко. Игры можно посмотреть по подписке — абонементу на весь сезон, месяц или сутки.

Самый дорогой национальный турнир по стоимости прав на показ ранее транслировался на «Матч ТВ» и собирал приблизительно по 448 тыс. российских телезрителей на матч. Как рассказывал «Коммерсанту» топ-менеджер крупной телекомпании, на ТВ права на показы игр АПЛ «не отбивались». По неофициальным данным на весну 2019 года, у Okko во всех разделах (к спорту они отношения не имеют) было около 400 тысяч подписчиков. И прямолинейная монетизация АПЛ — «показы оплачивают зрители» — вызывала большие вопросы внешних наблюдателей.

Два года назад «Олимп» пытался договориться с «Матч ТВ», но сделкой переговоры с телекомпанией не завершились.