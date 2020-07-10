В программном тексте о текущей роли корпораций Google и Appple в цифровой колонизации других государств Павел Дуров, основатель сети «ВКонтакте» и проекта Telegram выдвинул несколько тезисов:

Google и Apple забирают 30% заработков разработчиков.

Сами разработчики из-за этого недозарабатывают , а то и просто сворачивают проекты с несходящейся экономикой

а то и просто сворачивают проекты с несходящейся экономикой Google и Apple не только зарабатывают на разработчиках , но и обладая их огромной массой торпедируют любые попытки сделать альтернативные мобильные платформы. Приводится в пример Microsoft.

но и обладая их огромной массой торпедируют любые попытки сделать альтернативные мобильные платформы. Приводится в пример Microsoft. Цифровой налог на Apple и Google ( планируется в Европе по ставке 3%) не исправит перекоса — 3% и 30% несопоставимы

Предлагаемая Павлом альтернатива: требование к платформам допускать на свои устройства сторонние магазины приложений (кстати, на Android таких магазинов можно сделать изрядно: Amazon и Huawei тому пример). Собственно, вся колонка Дурова началась с истории о том, что Apple не допустила в свой магазин Telegram со своей платформой игровых приложений и чуть не вынесла мессенджер пытавшийся переродиться в платформу из магазина.

С данным видением ситуации Илья Перекопский, вице-президент Telegram, ознакомил премьера России Михаила Мишустина и его заместителя по цифре Дмитрия Чернышенко, который отметил интересность квазиналога в размере 30% со стороны международных компаний и пообещал об этом подумать.