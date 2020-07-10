В программном тексте о текущей роли корпораций Google и Appple в цифровой колонизации других государств Павел Дуров, основатель сети «ВКонтакте» и проекта Telegram выдвинул несколько тезисов:
- Google и Apple забирают 30% заработков разработчиков.
- Сами разработчики из-за этого недозарабатывают, а то и просто сворачивают проекты с несходящейся экономикой
- Google и Apple не только зарабатывают на разработчиках, но и обладая их огромной массой торпедируют любые попытки сделать альтернативные мобильные платформы. Приводится в пример Microsoft.
- Цифровой налог на Apple и Google (планируется в Европе по ставке 3%) не исправит перекоса — 3% и 30% несопоставимы
Предлагаемая Павлом альтернатива: требование к платформам допускать на свои устройства сторонние магазины приложений (кстати, на Android таких магазинов можно сделать изрядно: Amazon и Huawei тому пример). Собственно, вся колонка Дурова началась с истории о том, что Apple не допустила в свой магазин Telegram со своей платформой игровых приложений и чуть не вынесла мессенджер пытавшийся переродиться в платформу из магазина.
С данным видением ситуации Илья Перекопский, вице-президент Telegram, ознакомил премьера России Михаила Мишустина и его заместителя по цифре Дмитрия Чернышенко, который отметил интересность квазиналога в размере 30% со стороны международных компаний и пообещал об этом подумать.
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На четвёртый день Зоркий Сокол заметил, что в тюрьме белых людей нет четвёртой стены.
Цифровой колонизации нашей страны примерно 25−30 лет. С момента захода сюда Microsoft, SAP, Oracle, Adobe и других, с момента смерти Лексикона, Правица, ЕС 1840, БЭСМ-6, СМ-4 и другого отечественного софта и аппаратуры.
Самому термину «цифровая колонизация» — примерно 4 года. Термину «цифровой суверенитет» — 7 лет.
Прикольно, что Перекопский вчера в Иннополисе на тусовке про налоги на ИТ тоже говорил про дань в 30%, которую мы все платим новому татаро-монгольскому игу. Его мало кто понял из присутствующих, что за такой американский налог в 30%, и кто куда его платит.
>Цифровой колонизации нашей страны примерно 25−30 лет. С момента захода сюда Microsoft, SAP, Oracle, Adobe и других
Игорь Станиславович, без обид, но именно ментальность у таких как вы обеспечила цифровую колонизацию в 90-х.
Вы тут писали, как мы ловко с помощью пиратства компьютеризировали всю страну.
Американцам массовое пиратство в РФ было на руку, так как это позволило задушить российского разработчика в зачатке, а свои деньги они легко забрали с гос. сектора.
> Самому термину «цифровая колонизация» — примерно 4 года. Термину «цифровой суверенитет» — 7 лет.
Нет-нет, это все отменено. Теперь автором этих терминов будет Дуров. Яркая личность, молодой и амбициозный.
>>> Самому термину «цифровая колонизация» — примерно 4 года. Термину «цифровой суверенитет» — 7 лет.
>> Прикольно, что Перекопский вчера в Иннополисе на тусовке про налоги на ИТ тоже говорил про дань в 30%, которую мы все платим новому татаро-монгольскому игу.
Ну, что? Одни из самых успешных цифровых маркетологов мирового уровня, лишний раз, блестяще подтвердили свою высокую квалификацию.
и т. п., отличное вступительное слово к участникам учредительного собрания Союза меча и орала (за суверенный интернет и т. п.).
Штирлиц знал, что в разговоре запомнится последняя фраза.
Еще вчера ожидался «претор цезаря», а тут бац — свой брат солдат. Тоже истосковавшийся от постоянных пинков и утеснений мировой закулисы.
Чотко простроенный емкий тезис, беззастеничво скомпилированный исходя из ментального настроя и текущей ситуации руководства рынка, на который решено зайти. «Иго», «америка», «дань», «утесняют»,
Слесарь задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полесова, где Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем-одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.
Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа; но Остапа удержать было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение — упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс.
— Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем.
Конечно, это блестящий заход. Купил — и недорого купил. Зачем спорить и доказывать — нужно немного подпеть и все. То, что прежде воспринималось как глуповатая и ошибочная стратегия, комплексы — нужно похвалить за стойкость и выразить солидарность. Заводить бредень лучше со времен печенегов — это в моде нынче. Элегантно перекинув мостик в виде очевидной (причем — только небольшой части собравшихся, совеццкого пеиода закваски) исторической аналогии.
И что характерно — судя по лакмусу И.С. — покупка прошла на ура.)))))))))))
> Игорь Станиславович, без обид, но именно ментальность у таких как вы обеспечила цифровую колонизацию в 90-х.
А это вообще интересная особенность подобных типажей. Я часто вижу как люди 50−70 лет жалуются молодым, что развалили союз и проч. Как надо жить, как не надо, как при союзе было правильно. А кто тогда жил, когда все разваливали? Как раз это поколение.
Теперь автором этих терминов будет Дуров. Яркая личность, молодой и амбициозный.
Отлично! Пусть молодой, амбициозный, яркий продвигает правильные смыслы. Пусть будет автором, чо. Не жалко.
А то нёс такую пургу до того.
Тут Денискин набегал истерить — мужику вообще за сорок, ведёт себя как подросток 17 лет. Дудь, кстати, чуть ли не красится и стрижётся под малолетку, специально кеды побольше надевает, а самому тоже четвёртый десяток.
Как говорится, если ты подрастил мальчика до сороковника — считай, родительский долг выполнил. Или: первые сорок лет у мальчиков самые трудные.
> Дудь, кстати, чуть ли не красится и стрижётся под малолетку
А что всем надо быть по образу и подобию Ашманова? Игорь, ты наверное уже в 14 лет был старым пердуном?
Ну сегодня волосы покрасил, завтра ногти покрасил, а послезавтра содомно по пьяни согрешил…
Если к чему-то тянет, надо смежное пресекать!