В ВШЭ намеряли самую низкую среди аналогичных исследований цифровую грамотность россиян. Только у 12% они «выше базового уровня». НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) в апреле этого года заявляло, что высокий уровень у 27% пользователей.

22% исследованных не использовали интернет в течение последних трёх месяцев. У 2% «навыки отсутствуют», у 39% уровень навыков низкий, у 24% базовый.

Для расчета используется информация о 22 видах действий, выполняемых при работе на компьютере или в интернете.

Эти действия образуют четыре группы навыков: информационные, коммуникационные, навыки решения проблем и навыки работы с программным обеспечением.

Хуже всего россияне умеют устанавливать и настраивать ПО и приложения, продавать и обучаться онлайн, хранить в облаках файлы и писать код. Довольно неплохо справляются с соцсетями и звонками через интернет, онлайн-банками и текстовыми редакторами. Исследователи отмечают, что готовыми к онлайн-покупкам сочли себя «треть россиян».

Население большинства европейских стран обогнало россиян по цифровой грамотности, особенно по навыкам, связанным с офисной работой. Впрочем, дела у нас обстоят лучше, чем в Болгарии и Румынии.

РОЦИТ начал измерять цифровую грамотность в 2015 году и бросил в 2018 году, когда она упала по сравнению с 2017. В 2020 он провёл «цифровой диктант», но на этом мероприятии под «цифровой грамотностью» понималось владение русским языком в интернете.