Коронакризис заставил фармацевтические компании изменить подход к планированию рекламных кампаний. Вместо долгосрочного планирования, цели продвижения будут определяться ежемесячно или «ситуативно». «Увеличения рекламных бюджетов на конец года, в том числе, для популяризации возможной вакцины от COVID-19 — нет», отмечает коммерческий директор рекламной платформы SlickJump Александр Мараховский.

Большие фармацевтические компании всегда планировали деньги на длинный период — полгода или год. Сейчас же все перешили на ежемесячную оптимизацию и подстройку под текущие реалии. Такое решение может негативно отразиться на бизнесе рекламных агентств. Они не смогут выбирать в медиа большие рекламные объемы и получать дополнительную скидку. Не исключено, что фармацевтические бренды перейдут на ручное управление своими рекламными кампаниями и начнут принимать решение о размещении самостоятельно

Он считает, что сделавшие весной рекламу «ставку на коронавирус» компании не получили от этого дополнительных продаж.