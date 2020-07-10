Коронакризис заставил фармацевтические компании изменить подход к планированию рекламных кампаний. Вместо долгосрочного планирования, цели продвижения будут определяться ежемесячно или «ситуативно». «Увеличения рекламных бюджетов на конец года, в том числе, для популяризации возможной вакцины от COVID-19 — нет», отмечает коммерческий директор рекламной платформы SlickJump Александр Мараховский.
Большие фармацевтические компании всегда планировали деньги на длинный период — полгода или год. Сейчас же все перешили на ежемесячную оптимизацию и подстройку под текущие реалии. Такое решение может негативно отразиться на бизнесе рекламных агентств. Они не смогут выбирать в медиа большие рекламные объемы и получать дополнительную скидку. Не исключено, что фармацевтические бренды перейдут на ручное управление своими рекламными кампаниями и начнут принимать решение о размещении самостоятельно
Он считает, что сделавшие весной рекламу «ставку на коронавирус» компании не получили от этого дополнительных продаж.
Весной мы запустили много кампаний с таргетом о коронавирусе — это был скорее ситуативный и краткосрочный маркетинг. Но, мне кажется, что корреляций в продажи ни у кого не случилось. Не стоит ожидать и увеличения бюджетов для рекламы вакцины от коронавируса. Если ее разработают, то один или два бренда будут монопольны в этом сегменте. Им не будет смысла рекламировать продукт, на который уже существует большой спрос. Вакцина будет закупаться на уровне государств, которые будут стимулировать процесс вакцинации с помощью административных рычагов. Никто не тратит маркетинговые бюджеты на продвижение вакцин от гриппа.
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Хорошая новость! Реклама медицинских препаратов, процедур, медтехники в России устроена по порочному принципу. Она ж ориентирована на захворавшего или его родственников. Сколько в этой среде фармацевтов или людей знакомых с результатами клинических исследований препаратов (напомню, что в России исследования ещё и засекречены)? Правильно. Около нуля.
В лучшем случае реклама ориентирована на врача. Последние способны разобраться в результатах исследований, но, во-первых, исследования засекречены и от них. Во-вторых, по оценке Ивана Глушкова, замгендира «Иммунотехнологии» (это такая новомодная 100%-я дочка «Сбера», чем только не занят сейчас банк, эта дочка занят биотехнологиями, производством-торговлей фармпрепаратами) — 70% денег, потраченных на лекарства, платят захворавшие. Из собственного кармана, выбирая препараты или по своему усмотрению, или по подсказке врача, у которого нет всей полноты данных.
1) В этой системе, хворому, с большой вероятностью, пропишут или купят без рецепта какую-нибудь фигню о которой ярче всего пускают фейерверки, кричат слоганы рекламщики или производитель дарит самые клёвые подарочки врачам.
2) В этой системе фармпроизводителям выгоднее тратиться не на эффективность препаратов, не на клинические исследования и наукоёмкие технологии, а на рекламу и продвижение.
Бывают другие системы, когда у человека есть страховка, но за лекарства платит не он, а некий «рublic payer» (страховая, фонд
и т. д.), именно эти структуры, просто потому что им нет резона платить за препараты и врачей бесконечно — изучают и контролируют эффективность процедур и лекарств. Этим профессиональным структурам, заинтересованным в сборе страховки как можно дольше и расходах, как можно меньше, на рекламу препаратов просто плевать. И это хорошо. Арбидол никому не выписывают.