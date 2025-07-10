«Леста», издающая игры «Мир танков» и «Мир кораблей» в России, переданная в июне 2025-го года от Малика Хатажаева в Росимущество, будет управляться не новым директором, а управляющей компанией АО «Айти Технологии» — сведения об этом опубликованы в ЕГРЮЛ 9-го июля 2025-го года.



Само юрлицо учреждено 1.07.2025, является одним из 700+ юрлиц, зарегистрированных по адресу Москва, Измайловский бульвар, 58. Директор и учредитель данной управляющей компании (Кривошеев Игорь Александрович и Коротоножкин Алексей Викторович, соответственно) по данным открытых источников не аффилированы с другими игроками рынка, занимающимися разработкой игр.

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