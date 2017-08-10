Холдинг Mail.ru Group опубликовал неаудированную отчетность за второй квартал 2017 года. За этот период выручка компании выросла на 36,8% год к году и достигла 13 127 млн рублей, а чистая прибыль выросла на 2,1% и составила 3 038 млн рублей. За первое полугодие выручка компании выросла на треть год к году и составила 26 328 млн рублей, чистая прибыль выросла на 18,5% и составила 6 812 млн рублей. Остаток денежных средств на счетах составил 8 597 млн рублей.

Дмитрий Гришин, председатель совета директоров компании, и Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group в России, комментируют:

Несмотря на то , что мы продолжаем задействовать часть нашего рекламного инвентаря для продвижения наших новых продуктов ( в основном « Юлы», Am.ru , Delivery Club и BeepCar), выручка от рекламы выросла на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , составив 5 395 млн рублей.

что мы продолжаем задействовать часть нашего рекламного инвентаря для продвижения наших новых продуктов в основном Юлы», Am.ru Delivery Club и BeepCar), выручка от рекламы выросла на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составив 5 395 млн рублей. Во втором квартале « ВКонтакте» продолжила демонстрировать отличные результаты , в частности , дальнейший рост вовлеченности пользователей. Выручка увеличилась на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , составив 3 074 млн руб. Как и прежде , основную часть выручки составляет реклама; хотя во втором квартале наблюдался рост IVAS « ВКонтакте», темп роста выручки от рекламы был выше , чем темп роста общей выручки. […] Несмотря на блокировку « ВКонтакте» на Украине и традиционную сезонность , размер общей и мобильной месячной активной аудитории соцсети продолжает увеличиваться. […] Так , в июне общая аудитория « ВКонтакте» составила 91 млн человек , а мобильная — 77 млн.

Во втором квартале 2017 года наша выручка от MMO-игр выросла на сопоставимой основе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53,6%, составив 3 850 млн руб. Также продолжился рост выручки на международном рынке: во втором квартале ее доля в общем объеме выручки от MMO составила около 50%.

С момента покупки Delivery Club в ноябре 2016 года все операционные метрики значительно выросли. В мае мы объявили о приобретении ZakaZaka, который мы интегрируем с Delivery Club. Во втором квартале 2017 года общее число заказов , сделанных пользователями объединенного бизнеса Delivery Club , достигло новой рекордной отметки: свыше 950 тысяч. Число ресторанов-партнеров превысило 5 750.

сделанных пользователями объединенного бизнеса Delivery Club достигло новой рекордной отметки: свыше 950 тысяч. Число ресторанов-партнеров превысило 5 750. «Юла», наш сервис объявлений с привязкой к геолокации , был запущен около 18 месяцев назад , и все это время мы наблюдали постоянный активный рост аудитории. Рост продолжился и во втором квартале 2017 года: был установлен новый рекорд — 20 млн активных пользователей в месяц и 4 млн активных пользователей в сутки на всех платформах. […] В апреле 2017 года мы объявили о покупке Am.ru, одного из крупнейших сайтов объявлений о продаже автомобилей. В настоящий момент Am.ru интегрируется с «Юлой».

был запущен около 18 месяцев назад и все это время мы наблюдали постоянный активный рост аудитории. Рост продолжился и во втором квартале 2017 года: был установлен новый рекорд — 20 млн активных пользователей в месяц и 4 млн активных пользователей в сутки на всех платформах. […] В апреле 2017 года мы объявили о покупке Am.ru, одного из крупнейших сайтов объявлений о продаже автомобилей. В настоящий момент Am.ru интегрируется с «Юлой». Блокировка наших продуктов на Украине во втором квартале оказала неблагоприятное влияние на нашу выручку; мы оцениваем эффект негативного воздействия в 1,5% от общего размера нашей выручки в 2017 году.

В компании повысили финансовые прогнозы на 2017 год. Выручка в 2017 году должна увеличиться по сравнению с 2016 годом на сопоставимой основе не на 17−21%, а на 23−26%, и составить от 52,6 до 53,9 млрд рублей. Показатель EBITDA должен составить около 20 млрд рублей.