«Лаборатория Касперского» (ЛК) подтвердила, что Microsoft устранила все пункты нарушения антимонопольного законодательства. Сейчас ЛК готовится отозвать свое обращение в Европейскую комиссию, передал ТАСС сообщение «Лаборатории Касперского».

«Мы довольны предложенным Microsoft подходом к исполнению предупреждений ФАС и сроками его реализации. Мы также готовим обращение в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии о том, что у нас к Microsoft больше нет замечаний», — сообщили в пресс-службе «Лаборатории». Компания также отмечает, что все пункты обращения в ФАС России касательно недобросовестной конкуренции были удовлетворены.

В середине июля 2017 года Microsoft рассказал ФАС, что он больше не дискриминирует конкурирующую «Лабораторию Касперского» и устранил нарушения. «Лаборатория Касперского» подала иск в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии в начале июня. Как и в России, там ЛК тоже обвинила Microsoft в злоупотреблениях доминирующим положением. В России ФАС поддержала «Касперского» — удалось доказать, что Microsoft действительно распространяла свои антивирусные продукты через Windows 10 с нарушениями закона «О защите конкуренции».