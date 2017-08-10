Target Global запускает совместный фонд, в котором сооснователь Qiwi Сергей Солонин выступит в качестве основного частного партнёра и соинвестора. Фонд будет называться Target Global Fintech Opportunities Fund. Управляющими партнерами нового фонда статут Сергей Солонин и партнер фонда Target Global Михаил Лобанов.

Я вижу большое количество свободных ниш в области финтеха в России. Можно и нужно создавать новые продукты в кредитовании, страховании, брокерских услугах, платежах. Есть большой потенциал для работы с криптовалютами и технологиями на основе блокчейна. Мне было необходимо систематизировать деятельность в этой области, и я решил объединить усилия с Target Global для создания отдельного фонда с фокусом именно на fintech, — пояснил Солонин.

По словам Солнина, Target Global Fintech Opportunities Fund намерен экспортировать выбранные им стартапы за границу. В этом отличие стратегии фонда от стратегии венчурного подразделения Qiwi Venture — эта структура ищет применение российским и иностранным стартапам внутри самой Qiwi.

Target Global Fintech Opportunities Fund будет специализироваться на инвестициях в fintech-стартапы, которые или работают в России, или имеют российских основателей, или планируют выходить на российский рынок и нуждаются в сильном партнере. Общий объем фонда не разглашается, но представители фонда отметили, что в ближайшее время планируют инвестировать около $10 млн.

Фонд уже рассматривает проекты и выдал первый term sheet, первые сделки Target Global Fintech Opportunities Fund будут закрыты до конца года. На первом этапе фонд будет делать сделки объемом до $500 тысяч. Партнеры планируют активно помогать портфельным компаниям в сотрудничестве с ведущими российскими банками, а также компанией Qiwi и приглашают представителей ведущих российских банков к сотрудничеству.