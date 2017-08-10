Компании «Связной» и «Евросеть» сольются до конца этого года и перейдут под полный контроль «МегаФона». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источника, присутствовашего на встрече. Факт встречи подтвердил Олег Малис, владелец Solvers (контролирующий акционер этого «Связного»), но от дальнейших комментариев отказался. По словам одного из участников встречи, «МегаФон» получит полный контроль над всем брендом, в то время, как «Вымпелком» получит половину из 4200 салонов «Евросети», доплатив за них 1,25 млрд рублей. После слияния и перехода под руководство одной компании, сеть останется автономной операционной компанией и сохранит свой бренд. Сделка должна быть закрыта в 4 квартале 2017.