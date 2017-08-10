Москва объявила: «Каждый месяц вы передаёте показания приборов учёта воды — для этого вам приходится вручную записывать все значения и вводить их на сайте или в мобильном приложении. Город работает над тем, чтобы сделать эту процедуру проще и удобнее, и нам нужна ваша помощь! Примите участие в разработке нового сервиса — загрузите фотографии ваших счётчиков воды».

Если вам тоже надоело записывать показания водосчетчиков на бумажку, подныривая под унитаз, чтобы потом вручную ввести их в форму, сделайте простую вещь. И друзей попросите. Пришлите фото вашего счётчика сюда robot.mos.ru/water 10 тыс. таких фотографий помогут научить нейросеть распознавать показания прямо со снимков, причем любого качества (которые глаз человека, конечно, способен различить). Сами столько не соберём, счетчики в квартирах, доступ затруднен. Репост приветствуется!