Санкт-Петербургский городской суд заблокировал процедуру банкротства интернет-ритейлера «Юлмарт». Суд оставил в силе решение Смольнинского райсуда, признавшего мнимым договор уступки прав требования долга НАО «Юлмарт» на сумму 248 млн руб. Предприниматель Олег Морозов использовал этот договор чтобы инициировать банкротство «Юлмарта», а «Сбербанк», являющийся кредитором компании утверждал, что банкротство начато незаконно и требовал приостановить его до того, как «Юлмарт» расплатится с банком.