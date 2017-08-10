Фотосервис FaceApp, который с помощью нейросетей меняет изображения лиц, убрал фильтры «азиат», «чёрный», «индиец» и «белый» через день после запуска в связи с тем, что пользователи заподозрили компанию в рассизме.

Бывший начальник отдела мобильных платформ в «Яндексе» и создатель приложения FaceApp Ярослав Гончаров пояснил изданию TJ, что новые фильтры не имеют «положительных или отрицательных коннотаций», и отметил, что они были сделаны максимально одинаковыми. Но через несколько часов Гончаров объявил, что «этнические» фильтры удалены из FaceApp. Он не объяснил своё решение, добавив только, что компания признала фильтры «скандальными».

В апреле этого года Гончаров уже комментировал обвинения в расизме, он извинился за фильтр, который делал пользователей белее. Он называется Hot и по задумке создателей должен превращать лица в более привлекательные. Фильтр в итоге был переименован в Spark, чтобы «избежать всяческой положительной коннотации».