Днём 10 августа «Тинькофф Банк» заявил о проблемах в работе мобильного приложения и недоступности личного кабинета на сайте. В банке пообещали всё починить в течение часа.

— передал TJournal со ссылками на сообщения клиентов банка в социальных сетях.

Ранее днём 10 августа банк объявил о запуске Tinkoff Family — это тоже личный кабинет, но предназначенный для держателей «дополнительных карт». В прошлом держатели дополнительных карт могли оплачивать покупки по карте и снимать с нее деньги, но полноценный кабинет поддерживался только для держателя основной карты, как правило карточки «главы семьи». Раньше получить новую дополнительную карту мог только держатель основной карты. Теперь дополнительную карту банк выдаёт сразу ее держателю.

На устранение аварии «Тинькофф Банк» взял себе час: